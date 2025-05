Tunisie: Coupe du pays - Quarts de finale - L'USM déroule, le Stade sait voyager

Après l'USBG avant-hier, c'était au tour de l'USM, l'EST et le ST de passer en demi-finales. Le CA s'est effondré à Monastir, alors que l'Etoile se fait piéger encore une fois devant son public.

A l'image de l'EST qui s'est qualifiée aisément devant l'ESZ, l'USMonastir a pratiquement eu le même scénario en recevant le CA. On s'attendait à un duel au sommet, à un vrai match de coupe avec un équilibre total et peut-être plus de 90' pour se départager. Mais ce n'était pas le cas. Mieux, c'était un match fade si le terme est approprié avec une équipe sûre et en pleine possession de ses moyens, l'USM, et son adversaire perdu et sans orgueil, le CA.

C'était un petit match dans le sens que l'USM n'a pas forcé pour gagner. Elle n'avait rencontré aucune résistance presque d'un CA hors sujet à l'image de ses joueurs-fantômes et de son entraîneur dépassé par les événements. Et quand, dans un match de coupe, on n'a pas d'équilibre et de chassé-croisé, ça finit par être ordinaire. D'ailleurs, tout le monde était convaincu que l'USM allait se qualifier après avoir mené 2-0 à la mi-temps. Autant Faouzi Benzarti a préparé comme il faut ses joueurs pour tuer le match après le second but, autant Bettoni a continué ses errements et ses tergiversations pour présenter un onze démotivés, et une défense qui n'avait pas l'abc du placement défensif (n'est-ce pas Yefreni, Youssef et Ben Abda qui a eu une double fracture à la main ?).

Mastouri (9'), démarqué devant les yeux de Ben Abda, prend de la tête un centre de Ghorbel et le met à gauche d'un Yefreni qui encaisse le énième but sur ce côté. Pas de réaction si ce n'est cette volée ratée de Zaalouni bien servi de Glalech. Et puis un deuxième but de l'USM sur coup franc lointain et près de la ligne de touche. Gannouni (39') centre en profondeur et ce centre rentrant loge directement dans les filets d'un Yefreni qui n'a pas su lire la trajectoire. A 2-0 et un joueur en moins (Mesmari expulsé), le CA n'avait aucune chance. On a assisté à un match tranquille et un tempo moyen, avec un troisième but monastirien qui en dit bien sur l'attitude des deux équipes : Khadharoui, effacé et fragile sur tous les ballons qu'il a pris, perd le ballon et c'est Herzi qui tire en force et marque un superbe but à la 92' pour le coup de massue fatal. Très bonne USM qui a dominé en long et en large un CA faible et affaibli par sa direction, son entraîneur et ses joueurs. Il n'y avait pas de match de coupe hier. C'était un sens unique pour l'équipe locale qui a donné une leçon de football et d'abattage à son adversaire du jour.

Le ST sur le fil

Dans le match entre l'ESS et le ST, les Etoilés ont confirmé leurs difficultés quand ils évoluent au stade de Sousse. Anen et ses équipiers ont buté pêle-mêle sur les bois de Hlel, mais sans réelle organisation. Chaouat, Aouani et leurs équipiers ont manqué de tempo et de plus, leur défense n'inspirait pas confiance. Le Stade l'a compris et a attendu jusqu'à la 88' avec un numéro de Ayari au milieu de quatre défenseurs étoilés et un tir pas fort qui rebondit sur le montant avant de revenir devant Kadida qui met aux filets. Une qualification bonne à prendre pour un ST solidaire et qui réagit après ses dernières contreperformances. Pour l'Etoile, c'est une fin de saison bien amère.