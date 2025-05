Tunisie: L'USBG qualifiée pour les demi-finales - Ils ont sauvé leur saison

On les avait enterrés très tôt en leur prédisant une descente aux étages inférieurs, mais les "Jaune et Noir" de Ben Guerdane ont, non seulement, assuré leur maintien, mais ont aussi obtenu un billet pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie.

La fin de saison 2024 / 2025 de l'USBG a été remarquable. Elle restera dans les esprits comme dans les annales comme un changement de destin spectaculaire. Longtemps dans une position d'équipe relégable avec un mince espoir de pouvoir redresser la barre, Ghazi Abderrazak et ses partenaires sont parvenus à redresser in extremis la barre. Les neuf points engrangés contre l'ASG (3- 0 ), l'ESZ ( 3 - 2 ) et EGSG ( 3 - 1 ), leur ont permis de terminer à la 10e place avec 30 points et de se mettre à l'abri.

Une course folle en fin de parcours qui a donné ses fruits et a remis les pendules benguerdanaises à l'heure. Et comme pour confirmer que ce sauvetage était des plus mérités, les "Jaune et Noir" ont continué sur leur lancée. Avec un bon parcours aussi en Coupe de Tunisie et une brillante qualification en demies.

Afouène Gharbi, le choix parfait

Cet exploit est le fruit d'un bon choix. Le président du Club, Fethi Hlel, a fait taire tous ses détracteurs en optant, seul contre tous, pour l'entraîneur Afouène Gharbi. Ce dernier a bien entamé sa délicate mission sans avoir eu peur du risque énorme qu'il a pris. Outre les victoires décisives qui ont sorti l'équipe du creux de la vague, il a beaucoup misé sur les matches de Coupe pour mieux valoriser son travail et la qualité de ses joueurs. Il a sorti le CSS des seizièmes de finale avant de poursuivre son bonhomme de chemin en éliminant El Gawafel de Gafsa en quarts de finale et de prendre rendez-vous pour les demies.

Cette qualification a été aussi bien passionnante que brillante. Elle a montré la force de caractère d'un groupe bien remodelé, qui a retrouvé son punch et son efficacité au niveau offensif. Mené au score par deux fois, il n'a jamais baissé les bras. L'égalisation dans le temps réglementaire par une reprise des plus splendides de Houcemeddine Souissi a montré tout l'apport des joueurs recrutés. Constat confirmé dans les prolongations cette fois par Adnène Yâakoubi, recruté en hiver, qui a égalisé à 11 minutes de la fin des prolongations.

Lors de la séance des tirs au but, c'est au tour d'un autre recruté, le gardien Noureddine Farhati, de se distinguer. Il a réussi à stopper avec brio le dernier tir au but des Gafsiens avant de se charger lui-même de botter et de réussir le tir de la qualification et de provoquer une grande liesse de joie au Stade 7 Mars de Ben Guerdane. Si L'USBG a été remise sur orbite, c'est grâce à ses joueurs recrutés en premier lieu, avec à leur tête un entraîneur qui a su les remettre dans le bain et en faire les pions-clé d'un dispositif porté vers un jeu d'audace et d'attaque. Les joueurs issus du club ont encore besoin d'expérience pour les rencontres chocs, à l'image de Mohamed Nasr Hamed et du jeune Iyed Touis qui ont tous deux raté leurs tirs au but et ont failli être responsables d'une élimination qui aurait gâché une fin de saison exemplaire.