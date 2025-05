Madagascar: « Festival des initiatives vertes » - Trois jours dédiés à l'environnement à l'AFT

Pendant trois jours, les 22, 23 et 24 mai 2025, l'Alliance Française d'Antananarivo accueillera dans ses locaux à Andavamamba le « Festival des initiatives vertes ». Cet événement verra la participation d'une vingtaine de structures issues de l'économie verte : entreprises sociales, porteurs de projets, collectifs associatifs...

Autour de leurs stands, les visiteurs pourront découvrir une grande diversité d'initiatives : horticulture durable, éco-construction, recyclage textile, énergies renouvelables, agriculture urbaine, produits écologiques faits main et bien plus encore. Sous le parrainage du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, organisé en partenariat avec YAS, le festival met à l'honneur la dynamique entrepreneuriale verte et les initiatives citoyennes engagées pour la planète.

Programmes

Ce festival veut être une véritable plateforme de rencontres, de dialogue et de collaboration entre jeunes entrepreneurs, associations, experts, partenaires et grand public. Le programme inclut des conférences animées par des experts du développement durable, des ateliers pratiques et des animations pour tous les âges, avec une attention particulière portée à la sensibilisation des plus jeunes. Une approche pédagogique participative viendra renforcer l'éducation à l'environnement, favoriser l'éveil citoyen et encourager l'adoption de gestes durables au quotidien.

De plus, des activités diverses seront proposées dans les stands, telles que des fresques du climat, des jeux de société sur la biodiversité, une exposition de solutions écologiques (four solaire, charbon écologique, larves de BSF, l'engrais liquide, les savons, serviettes hygiéniques et dentifrices écologiques), ainsi qu'un atelier Tawashi pour recycler du textile en éponge durable, sans oublier la vente de plantes horticoles.