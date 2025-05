Madagascar: Site « Tendro Atsimon'ny Nosy » - Une nouvelle Zone Clé pour la Biodiversité marine

Le site « Tendro Atsimon'ny Nosy » ou Grand Sud, a été confirmé comme étant une nouvelle Zone Clé pour la Biodiversité (ZCB) marine et côtière.

C'est le fruit d'un processus scientifique de mise à jour des Zones Clés pour la Biodiversité marine conduit par le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) à travers le projet GEF6 AMP. Sa désignation, finalisée en mars dernier, représente une avancée majeure pour la conservation à Madagascar. Ce site sera officiellement répertorié dans la Base de données mondiale des ZCB ou World Data KBA (WDKBA) à la fin juin 2025, a-t-on appris. Situé au large des régions Androy et Anosy, s'étendant plus précisément d'Androka au Sud-Ouest et de Taolagnaro au Sud-Est, le site « Tendro Atsimon'ny Nosy » couvre une vaste superficie de 17 058,42 km². C'est la plus grande ZCB marine et côtière du pays.

Espèces découvertes

La conservation de ce site s'avère importante étant donné qu'il sert d'aire d'agrégation essentielle pour la baleine à bosse ayant le nom scientifique « Megaptera Novaeangliae », une espèce classée préoccupation mineure par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Il se caractérise également par la domination de vastes ceintures d'algues dans les zones intertidales et subtidales. Tout cela justifie la désignation de ce site comme une zone clé pour la biodiversité marine, a-t-on expliqué.

Parlant de la potentialité du Grand Sud, il abrite une biodiversité marine d'une grande richesse. Les résultats de l'expédition scientifique « Atimo Vatae » menée en 2010 ont révélé, entre autres, qu'environ 25% des mollusques collectés sont des espèces endémiques du sud de Madagascar. En outre, 4 nouvelles espèces d'algues, une cinquantaine de nouvelles espèces de mollusques et 23 nouvelles espèces de crustacés ont été découvertes.

Importance écologique

D'après les informations publiées par WCS, 22 espèces de mammifères marins, 3 espèces de tortues marines, et 37 espèces de requins et de raies, y ont également été identifiées. Le site abrite également des espèces fragiles d'un grand intérêt socio-économique, telles que les langoustes, a-t-on soulevé. La confirmation de la ZCB marine et côtière « Tendro Atsimon'ny Nosy » souligne l'importance écologique majeure de cette région marine encore largement méconnue et offre une base solide pour renforcer les efforts de conservation et de gestion durable face aux pressions anthropiques et aux défis du changement climatique.