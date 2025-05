Congo-Kinshasa: Un projet de circulation alternée à Kinshasa fait polémique

En République démocratique du Congo, un communiqué évoquant un projet de circulation alternée à Kinshasa, mégapole de 17 millions d'habitants quotidiennement paralysée par des embouteillages, fait polémique. Une réunion sur le sujet avec les autorités locales est prévue ce 19 mai 2025. Explications.

En République démocratique du Congo (RDC), les embouteillages paralysent régulièrement la ville de Kinshasa. C'est une problématique qui handicape la vie des Kinois et des Kinoises avec des bouchons monstres qui bloquent tous les jours de la semaine les principales artères de la capitale.

Les autorités ont déjà testé plusieurs mesures pour tenter d'endiguer le phénomène dans cette mégapole de 17 millions d'habitants, sans succès pour l'instant. De nouvelles mesures devraient être annoncées dans les prochains jours, mais les pistes envisagées font déjà polémique.

C'est un communiqué qui est apparu sur les réseaux sociaux le 16 mai 2025 qui a provoqué la controverse. Un communiqué - non signé - des autorités kinoises, et qui annonce deux nouvelles décisions : l'interdiction de la circulation des poids lourds dans la ville entre 5h et 22h et surtout une circulation alternée pour les voitures selon le numéro des plaques d'immatriculation. Pour résumer : les plaques impaires pourraient circuler les lundis, les mercredis, vendredis et dimanches, les plaques paires les mardis, les jeudis, samedis et dimanches.

« C'est irrationnel »

Ce communiqué a beaucoup été relayé et beaucoup commenté, à tel point que le cabinet du gouverneur a fait une mise au point dimanche soir évoquant « un projet » qui doit être discuté ce lundi.

Selon une source proche du dossier, la réunion en cours rassemble les autorités de Kinshasa : le gouverneur Daniel Bumba, et les autorités nationales, avec, a priori, au moins le vice-Premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba.

Une autre source au gouvernorat provinciale confie que le deuxième point - cette circulation alternée - est loin de faire l'unanimité. En effet, dans une ville où l'offre de transports en commun est assez faible, il est difficile d'imaginer empêcher les usagers de prendre leur voiture. Il y a très peu de bus, peu de transports scolaires, peu de trains. « C'est irrationnel », dit un proche de la présidence estimant que cette mesure sera, en plus, compliquée à faire appliquer.