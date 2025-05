Tunisie: Kasserine - Sit-in pour protester contre la fermetures d'un centre d'accueil des femmes victimes de violence

Des membres de la société civile de Kasserine ont organisé un sit-in dans la ville de Kasserine, en raison des problèmes financiers auxquels est confronté un centre d'accueil pour les femmes victimes de violence dans la région.

Dans une déclaration à Mosaïque, le Président de l'association « la jeunesse au service des femmes » et le directeur du centre ont indiqué que le sit-in s'inscrit dans le contexte des atermoiements commissariat régional des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées », qui n'a pas versé le budget destiné au financement du centre d'accueil de prise en charge des femmes victimes de violence, tel que stipulé par l'accord entre le commissariat et le centre.

Le centre, qui a ouvert ses portes en 2023, a hébergé 47 femmes et 32 enfants depuis sa création, a-t-elle déclaré, notant que sa capacité d'accueil est de huit femmes.

N'ayant pu s'acquitter de la facture de la STEG faute de fonds, l'électricité a été coupée et le centre est plongé dans le noir depuis janvier dernier, a-t-elle dit, , rendant impossible d'héberger 12 femmes et six enfants.

L'endettement et le déficit financier du centre ont été aggravés par « des lourdeurs administratives et le manque d'application de la loi », ce que l'association réfute.