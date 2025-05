Tunisie: Club Tahar Haddad - Des signes inquiétants de délabrement

Le club Tahar Haddad, un des fleurons de la culture et du patrimoine, commence à montrer des signes de délabrement et d'usure, faute probablement d'un entretien périodique et régulier.

Situé dans l'une des ruelles de la vieille médina de Tunis, ce magnifique makhzen tunisois commence à devenir vétuste : l'infiltration de l'eau au niveau des murs et le déplacement des dalles et les fissures au niveau des colonnes, qui ont été observés au niveau de l'infrastructure de cet espace nécessitent l'intervention des responsables concernés afin d'entreprendre les travaux d'entretien et de maintenance nécessaires.

Il s'agit notamment de veiller à préserver la beauté et l'intégrité de ce lieu rempli d'histoire et d'éviter qu'il ne présente un risque pour la sécurité des visiteurs qui viennent assister aux nombreux événements culturels qu'il abrite.