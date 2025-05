Afrique de l'Est: Beach-volley/Open de l'Océan indien - Les Malgaches éliminés en quarts

L'équipe féminine termine septième et celle masculine huitième. Les deux formations malgaches à l'Open international de l'océan Indien de la CAVB zone 7 Round III ont été éliminées en quarts de finale. La paire Holiarisoa Andriamihasoa Ravonintseheno-Andréas Momi Ramanintsy a été battue par l'équipe de La Réunion formée par Darrieux et Maillot 2-0 (21/7, 21/14).

Les filles se sont inclinées par la suite en match de classement pour la cinquième place devant les Mauriciennes Bonne et Juanita (0-2). Au match de classement pour la septième place, Andry et Momi ont défait l'équipe des Seychelles formée par Petra et Rose (2-0). Le sacre chez les filles est revenu aux Néerlandaises, Tavenier et Overwater.

L'équipe masculine composée de Thierry Antonio Robsel et Janvion Berto Rakotondrafara a été battue en quarts par les Allemands Eckhardt et Stiegman (2-0), vainqueurs du tournoi. Lors des matchs de classement pour la cinquième et septième place, les Malgaches se sont pliés devant les Comoriens Souilahou et Ismail (0-2), puis contre les Mauriciens Alfred et Doobraz (0-2). Ce tournoi international a réuni les beach-volleyeurs de neuf pays de la région et d'Europe.