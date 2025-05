Madagascar: Comité olympique malgache - Le taekwondo de retour au bercail

Un ouf de soulagement. L'assemblée générale ordinaire du Comité olympique malgache (COM) de vendredi à l'hôtel Tometal à Mahamasina a été marquée par la reconnaissance de l'instance mère de la Fédération malgache de taekwondo (FMTkd). Le COM ne reconnaissait plus cette fédération depuis l'élection, en avril 2024, du président Franck Tiana Rakotomanana, entachée par un problème entre l'ancien président et un parent d'une combattante. Par conséquent, l'instance malgache n'avait pas non plus été reconnue par la fédération mondiale.

« La fédération de taekwondo est maintenant reconnue par le Comité national olympique. Nous avons déjà envoyé les dossiers et procès-verbaux de l'élection à la fédération mondiale », clarifie le secrétaire général du COM, Jean Alex Harinelina Randriamanarivo.

Le nouveau président de la FMTkd, Boto Tsara Dia Lamina, pourrait désormais entamer en toute sérénité la concrétisation de ses projets de développement et de vulgarisation de cet art martial coréen à Madagascar.

Vingt-cinq des vingt-sept fédérations nationales affiliées au COM ont assisté à l'assemblée générale ordinaire, suivie de celle extraordinaire, dirigée à distance depuis Toliara par son président, Siteny Randrianasoloniaiko.