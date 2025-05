Madagascar: Football féminin - AC SabNam et FDM Sofia sur le toit national

Point final. La phase finale des championnats nationaux de football féminin, catégories seniors dames et U17 filles, s'est déroulée pendant dix jours et a pris fin hier au stade d'Ampasambazaha à Fianarantsoa. Après un parcours sans faute de quatre victoires et un nul, AC SabNam de Vakinankaratra s'est hissé sur la plus haute marche du podium et décroche le titre national des seniors.

L'Ascuf de Matsiatra Ambony termine deuxième et le club champion en titre, Disciples FC de Vakinankaratra, complète le podium. Hanitriniaina Nivonirina de l'AC SabNam a été élue meilleure joueuse et son coach, Johary Rakotomalala, a été élu meilleur entraîneur chez les seniors. Les trophées de la meilleure buteuse et gardienne de but ont été attribués respectivement à Julie Soloniaina et Anastasie Soanarivo, toutes les deux de l'Ascuf Fianarantsoa.

Chez les U17 filles, FDM Sofia a également effectué un parcours sans défaite de trois victoires et un match nul. FC Mananjary de Vatovavy Fitovinany occupe la seconde place devant LPNYA d'Ihorombe. Oniravaka Anjarasoa du Disciples FC a été élue meilleure joueuse et Venue Hasina du FC Riziky d'Analanjirofo, sacrée meilleure buteuse. Le trophée de la meilleure entraîneuse a été décerné à Appolinaire Razanadrakoto du FDM Sofia et celui de la meilleure gardienne à Cecilia Ravaoarisoa du même club. Six clubs ont été en lice chez les seniors et cinq chez les jeunes à cette phase finale du championnat national de foot féminin.