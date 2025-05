Madagascar: Alimentation - 3,8 dollars par jour pour manger sain

Selon un rapport de la FAO (Food and Agriculture Organization) publié en 2024, le coût moyen d'une alimentation saine à Madagascar est estimé à 3,8 dollars par jour et par personne, soit environ 17 000 ariary. Ce montant correspond à un repas qui couvre les besoins nutritionnels quotidiens (2 330 kilocalories), composé notamment de céréales, légumes, fruits, graines, huiles et produits d'origine animale.

Parmi les quarante-huit pays africains analysés, Madagascar occupe la 31e position. Le coût le plus bas est enregistré au Soudan, avec 1,9 dollar, tandis que l'Algérie et la Mauritanie affichent les dépenses les plus élevées, atteignant 4,9 dollars.

Bien que Madagascar ne figure pas parmi les pays les plus mal classés, le coût d'un repas sain demeure hors de portée pour une grande partie de la population. Le salaire minimum (SMIG) est fixé à environ 250 000 ariary par mois, soit à peine 8 300 ariary par jour. Ainsi, le prix d'un repas équilibré dépasse largement le revenu journalier minimum.

En moyenne, un ménage consacre déjà près de 120 000 ariary par mois à l'alimentation, ce qui représente presque la moitié du SMIG. Le reste du budget est absorbé par le loyer, les charges, les frais de scolarité, les soins de santé et les transports. Dans ces conditions, il est difficile, voire impossible, pour de nombreuses familles de s'alimenter sainement chaque jour.

Selon l'Institut national de la statistique (Instat) et le Fonds monétaire international (FMI), l'inflation annuelle tourne autour de 7 % à Madagascar depuis plusieurs années. Cette augmentation continue des prix affecte les produits alimentaires, l'énergie et les services, affaiblissant ainsi le pouvoir d'achat des ménages.

Sahaza, père de famille, cumule trois petits boulots pour joindre les deux bouts. « Ma femme m'aide aussi. C'est comme ça qu'on s'en sort », explique-t-il. Une mère de deux adolescents raconte que leurs dépenses hebdomadaires atteignent 300 000 ariary, entre la nourriture, l'huile, les repas des enfants et les frais scolaires.