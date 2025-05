Madagascar: Jiujitsu Lemur Cup I/Absolute - Tafita s'incline devant le Canadien Paco

Très disputés. Les combattants locaux et ceux du Canada ont été dos à dos lors des combats de jiujitsu no gi ou sans kimono « absolute ». C'est un combat sans distinction de catégories de poids. La première édition de « Lemur Cup » organisée par le club Guerreros samedi au palais des sports à Mahamasina a réuni des élites nationales et celles du Canada, dirigées par l'expatrié, Radafy Ranaivo.

Le champion du monde en men's gi amateur -62kg à Abu Dhabi en 2024 Toavina Tafita Rafidinomena s'est incliné en finale de l'absolute devant le Canadien Paco Mc Neil. Le Canadien plus grand et plus costaud que lui a battu Tafita par soumission par une technique de clé de pied à la 4e minute après avoir déjà échappé à une clé de bras une minute plus tôt.

L'un des meilleurs combattants du club Guerreros, Tafita a défait en quart de finale Nomasy du Checkmat après avoir écarté d'entrée son compatriote Miaritra. Douze combattants ont participé à ce combat sans distinction de catégories de poids dont trois Canadiens, qui sont tous très costauds.

Le combat dure deux minutes et est très dangereux. La victoire se détermine par une soumission. Une fraction de seconde de retard pour signaler en tapant l'adversaire risque de grave foulure ou même pire. Tsinjo Rakotomaria, connu sous le pseudonyme Gou, s'est incliné en demi-finale devant le même Paco, visiblement plus technicien. Malgré l'infériorité en termes de gabarit, Gou a quant à lui pu écarter en deuxième combat le Canadien Viking par soumission.

À son premier combat, Gou a disposé de Tommy du Checkmat. Les combats de pancrace ont été marqués par la domination du club Tsunami. C'était une sorte de combat de défi entre les champions et finalistes au championnat de Madagascar en 2024. Dans la classe A, Mahery, champion national chez les -65kg a confirmé sa suprématie face à son dauphin Garry de CCLA. Le champion en titre chez les -77kg Tony a défait Tafita du CCLA. Et Lova du Tsunami chez les -61kg a été détrôné par Gino du CCLA. Dans la classe B, le champion en titre Jomana du Tsunami a battu Tsila du CCLA.