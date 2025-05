Madagascar: Motocross/Enduro Sherco - Victoire de Miadantsoa Razafinarivo

Course non achevée. L'organisation a dû interrompre et arrêter définitivement la course à moins de deux heures alors que c'est une course d'endurance prévue initialement pour durer 2 h 30. « Nous avons constaté que la piste s'est rapidement dégradée. La décision est indépendante de la volonté de l'organisation mais nous avons tous constaté que la majorité des pilotes ont eu du mal à poursuivre et à traverser le ruisseau. Le circuit a été visiblement impraticable », explique Tsirava Razafimahefa alias « Tsitsi », responsable de l'organisation.

« Conformément au règlement, une fois la moitié du temps de course écoulée, on peut valider le classement. Ainsi, l'organisation a décidé d'arrêter la course parce que plusieurs concurrents y ont été coincés, il a fallu les aider un par un à sortir de l'eau boueuse», poursuit le responsable. D'après le classement affiché au moment d'arrêter après 1 h 55 de course, Miadantsoa Razafinarivo se hisse à la première place et remporte la victoire de cette manche.

Infranchissable

Il est premier au classement général et dans la catégorie MX1. Miadantsoa a effectué onze tours avec un meilleur tour de 6 :53,386.Marco Prevé, auteur du meilleur tour de 6 :43,638, se trouve en seconde position au classement général et en MX1, comptant lui aussi onze tours. Le leader provisoire au championnat, Finaritra Razafindrakoto, complète le podium. Cette troisième manche du championnat de Madagascar de course d'endurance ou enduro s'est déroulée dimanche à Ambohidratrimo. Le tracé a été très technique et complexe, escaladant une colline, puis enchaîné par une longue descente vers une rizière en contrebas et traversant un ruisseau avant de remonter.

Classé quatrième au général, premier de la catégorie MX2, Miaro Razafimahefa termine au pied du podium, effectuant lui aussi onze tours comme les pilotes leaders en MX1. Cédric Rakotoarivelo se trouve à la septième place au classement général et vainqueur de la catégorie amateur. Naina Razafindrakoto, vainqueur chez les vétérans 1, finit au dixième rang au général. Et le multiple champion des vétérans 2, Tarzan Makboul, termine treizième. Il a été talonné de près par le jeune pilote Rowan Croft, vainqueur chez les juniors. La prochaine et quatrième manche se tiendra à Ambatondrazaka le 7 juin.