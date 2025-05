Madagascar: PFL - Elgeco Plus, CFFA et Cosfa prennent le devant

Les quarts de finale aller du championnat national élite se sont tenus le week-end dernier au By-Pass. Trois clubs ont arraché la victoire tandis que Fosa Juniors FC a été tenu en échec par Mama FC.

Rien n'est joué. Trois clubs ont arraché chacun une victoire aux quarts de finale aller de la Pure Play Football League ou le championnat de Madagascar en première division élite. Tous les matchs se sont déroulés samedi et dimanche au By-Pass. Le centre de formation de football d'Andoharanofotsy a battu au bout du suspense l'AS Fanalamanga, dauphin au classement final des éliminatoires, sur le score de 1 but à 0 hier.

Après une rencontre très disputée, l'équipe d'Andoharanofotsy a finalement inscrit son unique but de la victoire, signé Gone à la 89e minute. Hier toujours, Cosfa s'est imposé face au club champion en titre, Disciples FC, par 2 à 0. Les militaires ont ouvert la marque dès l'entame de la rencontre, inscrit par son intenable attaquant, Toky (8e). Fetra a marqué le but du KO à un quart d'heure de la fin du match (75e).

« Nous avons essayé d'imposer notre jeu dès l'entame du match. Cosfa a été discipliné défensivement, il a joué bloc bas et a su profiter des contres et du ballon arrêté. Nous avions eu du mal à franchir son bloc défensif. Cosfa a été plus fort mentalement. Mais nous avons pu tirer des leçons et allons corriger les erreurs au retour, tout est toujours possible », souligne l'ancien Scorpion, Rija Juvence Rakotomandimby, coach du club de Vakinankaratra.

Résistance

La veille, AJesaia s'est incliné samedi devant Elgeco Plus sur son terrain par 0 à 1. L'équipe du By Pass a marqué son unique but de la victoire dès la 8e minute, réalisation de Zola. L'une des grosses surprises du samedi a été la performance de Mama FC, qui a su tenir tête à Fosa Juniors FC, leader au terme de la phase éliminatoire du championnat. Les deux formations se sont séparées sur un score de 1 partout. Toky s'est offert l'unique but des Félins à la 14e minute. Les assureurs ont vite égalisé cinq minutes plus tard (19e), signé Zulu.

« Nous avons quasiment dominé le match. Nous avons encaissé très tôt après le premier but. L'équipe adverse a ensuite joué bloc bas. Et nous avons surtout raté beaucoup trop d'occasions. Pour le match retour, nous allons travailler intensivement l'offensive, c'est-à-dire la finition et surtout la concertation », confie le coach du Fosa Juniors FC, Ruphin Menakely.

Les quarts de finale retour auront lieu les 31 mai et le 1er juin, toujours au By-Pass.