Madagascar: Gothlieb au CCESCA - Entre éclats de rire et complicité avec le public

Un artiste, mille visages :Gothlieb a enflammé la scène avec humour, engagement et émotion lors d'un spectacle organisé par Riata Avaratranjoma au CCESCA.

« Nous connaissons déjà ce qui fait de Gothlieb... Gothlieb », lance Harizo Rakotonindrina, l'un des organisateurs du show, encore émerveillé par la performance. « On connaît déjà ce qui fait l'essence même de Gothlieb : sa capacité à captiver un public entier, à faire rire, réfléchir, et surtout à se réinventer à chaque apparition. Il est unique, et il reste fidèle à lui-même. »

Le 17 mai à 15 heures précises, la salle était comble, les sièges occupés, et l'ambiance électrique. Le spectacle «Gothlieb et ses complices», monté dans le cadre des activités de Riata Avaratranjoma, une fédération de jeunes issus de plusieurs branches de la paroisse anglicane, a marqué les esprits. Seul en scène, Gothlieb a pourtant incarné une galerie de personnages hauts en couleur : Olga, Flore, Siril, Rakotontsara... tous aussi déjantés qu'attachants. « Il est tout seul sur scène, mais il nous fait voyager à travers plusieurs identités, avec des présentations et des déguisements parfaitement maîtrisés », explique un fan.

Puissant

Côté technique, sono et jeux de lumière ont été assurés avec brio par l'équipe de Online, partenaire de l'événement.

« Nous sommes satisfaits à 80 %, notamment sur l'ambiance générale et l'engagement du public », ajoute encore l'organisateur.

Mais au-delà du rire, le fond était puissant. Le spectacle a brillamment abordé des thèmes profonds : les amours sous toutes leurs formes, les réalités sociales, les mutations culturelles. Même la politique n'a pas été épargnée, Gothlieb n'hésitant pas à évoquer des figures connues avec un humour décapant. L'artiste a aussi su toucher le coeur de l'audience en interprétant plusieurs chansons à la guitare, dont «Namana » de Zopanage et « Manin-te hody » de Mamy Robinson, déclenchant une salve d'applaudissements nourris.

Gothlieb, en maître du rire et de la réflexion, a prouvé une fois de plus qu'il n'est pas qu'un comique, mais un véritable miroir de notre société, capable de faire rire, penser et émouvoir dans un même souffle.