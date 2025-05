Madagascar: Rallye Motul VI - Début de saison idéal pour Faniry

L'équipage Faniry-Mahents sur Peugeot 208 T16 remporte la victoire au 6e Rallye Motul. Cette manche inaugurale s'est déroulée samedi et dimanche aux alentours de la RN2.

Le spectacle a été au rendez-vous malgré l'abandon de quelques cadors. L'équipage Faniry-Rasoamaromaka (TMF)-Mahenintsoa Randriambololona (Asacm) au volant d'une Peugeot 208 T16 arrache la victoire de la première manche du championnat de Madagascar des rallyes. Cette manche inaugurale baptisée « 6e Rallye Motul» a été organisée samedi et dimanche par le club FMMSAM. Le duo Faniry-Mahents est sacré vainqueur au classement général, de la classe R5 et quatre roues motrices en bouclant les dix épreuves spéciales longues de 130 km en 01:37:59,2.

Cet équipage a réalisé quatre scratches. « On s'est bien amusé malgré le souci rencontré par notre adversaire direct. Nous avons pu réaliser une bonne performance durant le rallye. Nous n'avons quasi pas rencontré de problème mécanique sauf celui du tuyau de direction assistée dans la dernière liaison et qui n'a pas impacté notre performance. Nous avons opté pour une stratégie suivant l'état de la piste et cela a marché », confie Faniry.

Pilotant cette saison une voiture plus puissante, une Subaru N17, Daniel Rabetafika (Asa Tana) et Iando Rakotondravoavy (Asacm) terminent à la seconde place au général et vainqueur du groupe M12 4RM (+03:39,10). « Tout s'est bien passé avec la nouvelle voiture M12 4RM. Sans vouloir être trop prétentieux, nous comme les autres concurrents visaient la première place... J'étais au coude à coude avec Aro Kiady... Côté voiture, l'accélérateur a été un moment coincé, nous avons eu aussi un souci au niveau de la direction assistée, mais c'est juste une question de réglage étant une nouvelle voiture, nous la maîtriserons au fur et à mesure » confie Dani.

Hors course

L'équipage mixte, fils et mère, Aro Kiady Rajemison-Fanja Rajemison (Asacm) sur Subaru finit quatrième au général, premier du groupe N4 et équipage mixte. Celui-ci complète le podium au classement auto (+03:43,20).

« Nous avions dû changer l'amortisseur par un plus petit après une erreur que j'ai commise durant l'essai avant le rallye. Nous pensions ne pas pouvoir concurrencer les leaders... En constatant l'écart par rapport à Dani. Nous avions essayé d'attaquer en deuxième journée mais nous avions rencontré un problème au niveau de la pompe à la dernière boucle malgré les efforts déployés », relate Aro Kiady.

Jacques Ferré et Kaïzen sur Canam Maverick R terminent en troisième position au général et vainqueur de la catégorie SSV. Le champion en titre Mathieu Andrianjafy au volant d'une Mitsubishi Evo X a été hors course à la deuxième journée. L'Enfant Terrible a encore signé deux scratches lors des deux dernières spéciales du samedi. « Nous avons eu un problème au niveau du turbo et le temps de réparation a duré plus de 15 minutes, la réparation nous a pris 28 minutes et nous respectons le règlement », regrette le quintuple champion national.

Mika Rasoamaromaka sur Mitsubishi Evo X, auteur du scratch à l'ES1 a dû abandonner après l'ES2 suite à une touchette qui a endommagé le bras et l'amortisseur. Fred Rabekoto qui conduit une Subaru N16 a abandonné à l'ES5 en raison du pont cassé. La première journée a également été marquée par le tonneau sans gravité de Ra-Mah et Ryv Kel aux commandes d'une Citroën DS3. La deuxième manche qui sera organisée par le club TMF Rally aura lieu les 11, 12 et 13 juillet dans la capitale.

Classement final :

1-Faniry-Mahents (Peugeot 208 T16) 01 :37 :59,22-Dani-Irdonen (Subaru N17) +03 :39,103-Jacques-Kaïzen (Canam Maverick R) +03:43,204-Aro Kiady-Fanja (Subaru NF) +04:42,105-Herman-Koloina (Subaru) +08:00,906-Freddy-Dis (Isizu D-Max) +12:43,307-Yves Mau-Alain (Mitsubishi Evo X) +15 :05,608-Jeffy-Gianni (Subaru) +20 :19,509-Tovonen-Riaria (Clio) +21 :37,1010-Toky-Zoky (Peugeot 205) +22 :50,4011-Tefy-Maurice (Peugeot 205) +24 :00,5012-Ndrianja-Aina (Subaru NF) +34 :00,8013-Yan-Willy (Canam X3 XRS) +39:37,8014-Ulysse-Irina (Citroen C3) +49:30,5015-Tsitsi-Rija (Mitsubishi Colt) +52:35,00