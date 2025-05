Soudan: Le Sultan de Brunei reçoit les lettres de créance de M. Hassan Abdel Salam en tant qu'Ambassadeur du Soudan

Sa Majesté le Sultan du Brunei Darussalam le Sultan Haji Hassanal Bolkiah a reçu les lettres de créance de Son Excellence l'Ambassadeur Hassan Abdul Salam Omar, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan auprès du Royaume du Brunei Darussalam, résidant à Kuala Lumpur.

Lors de la cérémonie de présentation des lettres de créance, Son Excellence l'Ambassadeur a transmis les salutations de Son Excellence le général Abdel Fattah Al-Burhan, Président du Conseil Souverain de Transition et Commandant en chef des forces armées soudanaises, à Sa Majesté, lui souhaitant bonne santé et bien-être, et souhaitant au Brunei Darussalam et à son peuple ami des progrès et une prospérité continus.

Pour sa part, Sa Majesté le Sultan a exprimé ses sincères salutations à SE le Président Abdel Fattah Al-Burhan, souhaitant au Soudan et à son peuple prospérité et stabilité, et souhaitant à Son Excellence l'Ambassadeur plein succès dans l'exercice de ses fonctions, de manière à renforcer les relations bilatérales et à réaliser les aspirations des deux pays et peuples amis.