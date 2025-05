Soudan: Le pays participe à la Conférence de solidarité des femmes en Afrique du Sud

L'Association soudanaise de Planification Familiale (ASPF), représentant les organisations de la société civile soudanaise a participé à la conférence Solidarité avec les femmes, organisée par le réseau Gertrude Shop des femmes médiatrices de paix, et qui s'est récemment tenue à Pretoria, en Afrique du Sud.

Dr. Lamia Abdel Ghaffar, directrice de la gestion des programmes et représentante de l'ASPF à la conférence, a déclaré dans un communiqué à (SUNA) lundi qu'elle s'était adressée à la conférence via la technologie de communication à distance et avait présenté le discours du Soudan, soulignant les violations, les souffrances subies par les femmes pendant la guerre dans le pays et les efforts déployés pour leur fournir soins et protection.

Elle a passé en revue l'expérience du Soudan à cet égard, en particulier le rôle croissant joué par l'ASPF, en coopération et en coordination avec les partenaires, en fournissant des services aux femmes en général et aux femmes déplacées en particulier.

Elle a expliqué que la participation de l'ASPF à la conférence a été accueillie avec éloges et appréciation, car elle a reçu une lettre à cet égard de l'ambassade du Soudan en Afrique du Sud. Elle a exprimé sa profonde gratitude à l'association pour sa participation active et pour avoir prononcé un discours percutant lors de la conférence, dans lequel elle a révélé l'ampleur des violations commises contre les femmes et la migration forcée à laquelle elles étaient soumises.

Mme. Lamia a souligné que dans son discours, elle a appelé les organisations internationales à aider les organisations nationales et les initiatives communautaires à poursuivre leurs efforts pour répondre aux besoins sanitaires et psychologiques des femmes et à accorder de l'importance au service des survivantes de la violence sexiste.