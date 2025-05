Soudan: Le ministre de la Santé participe à la 78e session de l'Assemblée Mondiale de la Santé

La délégation soudanaise, dirigée par le ministre de la Santé par intérim, le Dr Haitham Mohamed a participé à la 78e Assemblée Mondiale de la Santé à Genève, où il a participé à une session de dialogue de haut niveau sur la santé maternelle et infantile. La session a réuni des représentants du Fonds des Nations Unies pour la population, de l'UNICEF, de l'OMS et d'un certain nombre de ministres africains.

Le Soudan a également participé à un événement organisé par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, en collaboration avec l'Alliance des dirigeants africains pour la lutte contre le paludisme et le Partenariat mondial pour l'élimination du paludisme, auquel a participé le directeur des urgences et du contrôle des épidémies, Dr Montaser Mohamed Othman.

Au cours de l'événement, les participants ont souligné l'importance d'une action collective africaine pour éradiquer le paludisme, soulignant les défis posés par les taux élevés d'infection et la mortalité infantile, ainsi que la nécessité de sécuriser les ressources, d'améliorer la fabrication pharmaceutique locale, de développer des vaccins et de transférer de nouvelles technologies. Ils ont également souligné l'importance des innovations africaines, de la coopération entre les États membres, de l'engagement envers la Déclaration de Yaoundé et de la création de programmes nationaux efficaces pour lutter contre la maladie.