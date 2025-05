Sénégal: Respect des procédures d'exécution des budgets - Un programme de formation au profit des dirigeants du secteur public

Un « ambitieux programme de formation » et de renforcement des capacités se déroule « actuellement » à l'attention, pour la première phase, des nouvelles autorités des organes exécutifs des structures du secteur parapublic. C'est pour, entre autres, lever certaines incompréhensions et harmonier la pratique dans la procédure d'exécution des budgets publics.

Au Sénégal, les nouveaux tenants du pouvoir accordent une attention particulière à la bonne gouvernance et à la gestion efficiente des deniers publics. C'est pourquoi, dans le cadre de sa politique de formation, la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor (Dgcpt) déroule « actuellement un ambitieux programme de formation dont la première phase concerne la mise à niveau des nouvelles autorités des organes exécutifs des structures du secteur parapublic ».

L'information est du coordonnateur de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor qui présidait le samedi, 17 mai 2025 à Dakar, une rencontre d'échanges et de partage sur la responsabilité des agents comptables dans l'exécution des budgets publics.

Lors de cette rencontre organisée par l'Amicale des agents comptables du Sénégal (Amacs), Amadou Wouri Ba a expliqué que la prochaine phase dudit programme permettra de réunir les autorités des organes exécutifs des structures du secteur parapublic et les agents comptables dans le souci de lever certaines incompréhensions, d'harmonier la pratique dans la procédure d'exécution des budgets publics ainsi que de réaffirmer le rôle central de conseiller financier de l'agent comptable.

Parallèlement, M. Ba a ajouté que le directeur du secteur parapublic est instruit de travailler à proposer une série d'ateliers à l'intention de tous les agents sur des thématiques ayant trait, entre autres, à la déontologie, aux règles et droit de la comptabilité publique, à la gestion budgétaire, financière et comptable.

Ces actions se déroulent dans un contexte où la reddition des comptes défraie la chronique et où trois des cinq ministres du régime de Macky Sall sont programmés dès ce jour, 19 mai, à comparaitre devant la chambre d'accusation de la haute cour de justice pour des malversations présumées dans leur gestion.

C'est pourquoi, le coordonnateur de la Dgcpt a estimé qu'une attention particulière doit, nécessairement, être accordée à l'application stricte des textes régissant l'exécution des opérations de recettes et des dépenses, la conservation des fonds et valeurs ainsi que la tenue et la reddition des comptes.

Ainsi, il a souligné que pour l'avènement d'une telle perspective, l'agent comptable, comme tout comptable public, doit évoluer dans un environnement propice et dépourvu de risques, du moins du risque de mise en débet systématique.

En ce sens, M. Ba a confié que repenser et réformer le régime de responsabilité demeurent un gage pour libérer le comptable public d'une possible action d'être tétanisé et inhibé par la pesanteur de sa responsabilité et la lourdeur de la sanction de mise en débet, par exemple en cas de non-respect d'un formalisme dans l'exécution d'une opération.

Ainsi, il a informé que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'actions issu du rapport de la Cour des comptes sur l'audit des finances publiques, le ministre des finances et du budget a engagé une ambitieuse réflexion et posé des actes allant dans le sens de transformer et d'élargir le cadre normatif du régime de responsabilité qui engloberait tous les managers publics.