interview

Après son succès retentissant dans Liège-Bastogne-Liège, le premier succès d'une cycliste du continent africain dans un Monument, Kimberley Le Court-Pienaar est rentrée en Afrique du Sud pour se ressourcer. Elle fera ensuite le saut dans son île natale pour participer aux championnats nationaux de contre-la-montre individuel et de course sur route. L'occasion pour elle de reprendre contact avec ses «fans» mauriciens. En attendant, dans l'entretien qui suit, la sociétaire de l'AG Insurance-Soudal Team revient sur sa mémorable victoire à Liège..

Comment vous sentez-vous après une victoire aussi importante dans votre carrière ?

- Pour être honnête, c'est surréaliste. Liège-BastogneLiège est l'une de ces courses que l'on regarde en grandissant et dont on rêve, et la gagner est absolument fou, c'est un mélange de fierté, de gratitude et de joie pure. J'ai travaillé si dur pour vivre ce moment, et cela représente beaucoup pour moi et pour tous ceux qui m'ont soutenue tout au long de mon parcours.

Vous avez frappé à la porte pendant un certain temps avant de remporter Liège-Bastogne-Liège. Qu'est-ce qui a changé lors de cette épreuve par rapport aux précédentes ? Di- riez-vous qu'il s'agit d'une victoire tactique ?

- Tout à fait. Cette année, tout s'est mis en place. L'équipe avait pleinement confiance en moi et nous avions un plan clair avant la course. Je pense que la plus grande différence a été l'expérience... J'ai beaucoup appris en étant dans le coup lors des précédentes courses, et je me suis fait davantage confiance cette fois-ci. Il s'agit d'une victoire tactique, mais aussi d'une victoire mentale. Je dirais même plus mentale qu'autre chose.

Vous avez été envahie par l'émotion juste après la course et sur le podium. Quelles étaient vos pensées lorsque l'hymne national a été joué ?

- Ce moment m'a vraiment frappée. Entendre l'hymne mauricien sur l'un des plus grands podiums du cyclisme était émouvant parce que cela représente plus que ma victoire personnelle. Il s'agit de mon pays, de mes racines et de la preuve qu'avec de la détermination, aucun rêve n'est trop grand. J'étais incroyablement fière. Pour être honnête, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'ils jouent l'hymne, car je n'avais jamais été dans cette situation auparavant. J'ai donc été très surprise !

Vous portez l'île Maurice, mais aussi l'Afrique, sur la scène internationale. Est-ce quelque chose dont vous rêviez lorsque vous avez commencé à participer au Women World Tour ?

- Cela a toujours été un espoir, mais je pense que c'est devenu une mission au fur et à mesure que je progressais. Je voulais montrer que le talent existe partout, même sur une petite île de l'océan Indien. Représenter l'île Maurice et l'Afrique à ce niveau est un immense honneur, et je porte cette responsabilité avec fierté à chaque fois que je participe à une course.

Le message que vous voulez faire passer est-il le suivant : quand on vient d'une petite île comme l'île Maurice, on peut quand même accomplir de grandes choses ?

- Tout à fait. Je veux que les gens, en particulier les jeunes filles et les athlètes de l'île Maurice, voient que c'est possible. Vous venez peut-être d'un petit endroit, mais vos rêves n'ont pas besoin d'être petits. En y croyant, en travaillant dur et en bénéficiant d'un soutien adéquat, on peut aller loin. Cette victoire est destinée à tous ceux qui osent rêver grand. Beaucoup de gens m'ont dit que je visais trop haut lorsque j'ai signé pour la première fois avec AG Insurance - Soudal. Mais ce n'est pas grave, car cela m'a poussée à leur prouver qu'ils avaient tous tort.

Après avoir remporté une course aussi importante, un Monument, avez-vous envie d'en gagner d'autres ? Quelles sont les courses que vous voulez gagner à l'avenir ?

- Bien sûr, une fois que vous avez goûté à une telle victoire, cela vous donne encore plus d'énergie. Des courses comme la Strade Bianche, le Tour des Flandres, le Tour de France et peut-être un jour un podium aux championnats du monde sont définitivement dans mon viseur. Mais pour l'instant, je me concentre sur ma progression en tant que cycliste et sur l'aide que j'apporte à mon équipe chaque fois que je le peux.

Ferez-vous le déplacement à l'île Maurice pour les championnats nationaux en juin ?

- Oui, c'est prévu. Courir à la maison apporte toujours quelque chose de spécial, c'est là que tout a commencé pour moi, et partager cela avec la communauté cycliste locale signifie beaucoup. Je serai certainement sur la ligne de départ du contre-la-montre individuel et de la course sur route. J'espère donc rencontrer certains de mes «fans» de l'île. Ce serait formidable de reprendre contact d'une manière beaucoup plus personnelle.