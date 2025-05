Ile Maurice: Les syndicalistes s'indignent

La décision de la Local Government Service Commission (LGSC) de licencier plus de 1700 employés suscite l'indignation des syndicats. Ce lundi 19 mai, la Trade Union Common Platform, en collaboration avec plusieurs représentants d'organisations syndicales, a tenu une conférence de presse au siège de la GSEA pour dénoncer ce qu'elle qualifie de mesure «injuste».

Deepak Benydin, président de la Federation of Parastatal Bodies and Other Unions, a rappelé que ces recrutements avaient été effectués en 2024, bien avant les élections générales. Il a insisté sur le fait que son syndicat s'est toujours opposé à toute forme de favoritisme dans les procédures d'embauche.

Les syndicalistes présents estiment qu'il serait plus judicieux de retenir ces employés, d'autant plus qu'environ 3 000 postes seraient actuellement vacants dans les conseils de district, les communes et les municipalités.