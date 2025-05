Ile Maurice: Big Mountain en tête d'affiche au «Healing Festival»

Le groupe mythique américain Big Mountain, interprète du tube Baby, I love your way, sera chez nous le temps d'un festival qui se tiendra le 7 juin au Green Village au Morne. Le Healing Festival est organisé par Events Moris en collaboration avec la Healing Handz Foundation. «La maison mère de la Healing Handz Foundation est en Amérique et a pour but de venir en aide aux enfants défavorisés. Une branche existe à Maurice depuis quatre ans. Ce festival veut soutenir des enfants de Rivière-Noire. Nous pensons organiser un Fun day pour eux et aussi leur offrir du matériel scolaire», explique Benjamine Leu de la branche mauricienne de la Healing Handz Foundation.

Il y a un an, la fondation avait organisé une Healing Night avec quelques artistes locaux. C'est la première fois qu'elle organise un festival de cette envergure avec une tête d'affiche internationale. Benjamine Leu explique que la venue de Big Mountain a été facilitée par la maison mère de la fondation. «La directrice est la soeur du leader de Big Mountain. Un autre concert de ce genre sera organisé au Brésil. Grâce à leur musique, ils font beaucoup pour les enfants. C'est vraiment exceptionnel d'avoir ce genre d'artistes».

La délégation américaine sera composée de sept personnes, soit de deux chanteurs et des musiciens. Ils arrivent les 3 et le 4 juin. «Deux musiciens viennent de la Jamaïque. Ils arriveront le 4 juin.» Ils quitteront Maurice le 12 et s'envoleront pour Rodrigues, où ils feront une prestation le 14 juin au TiKaray Pub. «Les Rodriguais nous disent souvent que les artistes internationaux ne se produisent pas chez eux. Donc, nous avons été à leur écoute», souligne Benjamine Leu.

À Maurice, le jour du festival, Big Mountain fera une prestation d'une heure. Outre Big Mountain, le festival verra aussi la participation de Mersener des Seychelles. Avant la prestation de Big Montain, plusieurs artistes locaux se partageront la scène. Parmi, on retrouvera Blakkayo, The Prophecy, Oeson, Jamily Jeanne, Valo, Sebby, Raquel & Boombang, Burning Groove et Dj Master Krazy, entre autres. L'animation sera assurée par Bruno Raya. À noter que le festival se tiendra de 18 heures à 3 heures du matin.