Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Iliman Ndiaye, dernier buteur historique à Goodison Park

Dakar — Auteur d'un doublé avec Everton (Angleterre), dimanche, Iliman Ndiaye est l'un des footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end dans les championnats étrangers, avec son compatriote Ismaila Sarr, vainqueur de la FA Cup anglaise avec Crystal Palace, samedi.

Buteur à la 6ème mn et dans le temps additionnel de la première période (47e), lors de la 37e journée, contre Southampton relégué, Iliman Ndiaye n'a pas fait qu'offrir la victoire à Everton (2-0). Il est aussi entré à jamais dans l'histoire du club, en devenant le dernier joueur à marquer des buts au Goodison Park qui accueillait son dernier match de championnat.

Les Toffees vont inaugurer leur nouveau stade de Bramley-Moore Dock, la saison prochaine. Un écrin ultra-moderne, situé sur les quais de la Mersey qui accueillera l'Euro 2028 et disposera de 52 000 places, soit 12 000 de plus que l'iconique Goodison Park, antre des joueurs d'Everton depuis 1891.

Moins d'un an après son arrivée à Everton (juillet 2024), l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille (France) a désormais gravé son empreinte dans l'histoire du football anglais.

Auteur d'un bon début de saison, mais freiné par une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant près de deux mois, l'ancien joueur de Sheffield United (Angleterre) n'aura inscrit que 11 buts, à une journée de la fin de la saison.

Contrairement aux deux dernières saisons où Everton devait batailler jusqu'à la dernière journée pour éviter la relégation, cette année les joueurs de David Moyes ont mieux terminé et sont assurés de finir à la 13e place du classement général.

L'autre Sénégalais à avoir marqué le football anglais ce week-end est Ismaila Sarr. L'ailier droit des Lions a remporté avec Crystal Palace, samedi, la Coupe d'Angleterre communément appelée FA Cup, devant Manchester City (1-0).

Le but victorieux est inscrit par l'Anglais Eberechi Eze. Sarr était titulaire lors de cette finale et a joué l'intégralité du match.

Un des grands artisans de la qualification de Crystal Palace en finale de la FA Cup anglaise, Ismaila Sarr avait inscrit un doublé et offert une passe décisive, en demi-finale, face à Aston Villa.

Victorieux, 1-0, de Manchester United, vendredi, Chelsea et Nicolas Jackson occupent la quatrième place du classement général, derrière Newcastle qui compte le même nombre de points (66). Aston Villa est cinquième avec 66 points également. Manchester City, qui compte un match en moins est sixième. Les Citizens ont 65 points.

Les cinq premières places sont qualificatives à la Ligue des champions.

Reims et Metz s'affronteront aux barrages Ligue1-Ligue2

Titulaires lors de la dernière journée de la Ligue 1 française, Lamine Camara et Krepin Diatta n'ont pas pu éviter la lourde défaite de Monaco (0-4), devant Lens de Nampalys Mendy.

Mendy, titulaire lors de ces trois derniers matchs des Sang et Or, est passeur décisif sur le premier but de son équipe.

Battu, 1-2, par Lille, le portier sénégalais Yehvann Diouf et Reims, seizième au classement général, devront affronter, en match aller et retour (21-29 mai), Metz (3e Ligue 2), en barrages Ligue1-Ligue2 pour rester dans l'élite.

Les Reimois vont aussi jouer la finale de la Coupe de France, face au tenant du titre et actuel champion de France, Paris Saint-Germain, le 24 mai.

Le Stade rennais, dirigé par le technicien sénégalais Habib Beye, s'est incliné pour son dernier match de la saison, devant l'Olympique de Marseille (2-4).

L'ancien défenseur des Lions a pris, le 30 janvier 2025, la tête du club de Rennes qui était à la 16e place de la Ligue 1 française. Les Rouge et Noir terminent à la 12e place avec 41 points.

"Satisfaisant, dans le sens où l'équipe était 16e de Ligue 1 avec 17 points. On a essayé de remettre cela en quatre mois. On est allé chercher un maintien rapidement, l'objectif qui m'avait été fixé. On ne peut pas se contenter de ça, mais on ne peut pas nous imputer les 19 premières journées", a réagi Habib Beye aux micros de la presse sportive française.

Issa Soumaré est passeur décisif, lors du match victorieux (3-2) de son équipe, Le Havre (15e) face à Strasbourg (7e) de Habib Diarra.

L'autre Sénégalais qui s'est illustré ce week-end est Mamadou Lamine Camara, pensionnaire du RS Berkane (Maroc). Le milieu de terrain de 22 ans est buteur, lors de la victoire (2-0) de la phase aller de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, contre le Simba de la Tanzanie, samedi.

La Manche retour est prévue le 25 mai.

Vainqueur de l'édition de 2022 et finaliste l'année dernière, Mamadou Lamine Camara est champion du Maroc 2025, Botola Pro1.

Le champion d'Afrique 2023 des moins de 20 ans a déjà remporté avec le club marocain, la Supercoupe de la CAF 2022 et deux fois la Coupe du Maroc (2022-2023).