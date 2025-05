Afrique: Est de la RDC - Tractations en cours pour fusionner les processus de Nairobi et Luanda

Le médiateur de l'Union africaine, Faure Gnassingbé, également Président du Conseil de la République togolaise, et le Panel des facilitateurs de l'Union africaine se sont retrouvés autour d'une table samedi 17 mai à Lomé au Togo.

Selon un communiqué de la Présidence du Conseil de la République togolaise, les échanges ont porté sur la fusion des processus de Nairobi et de Luanda.

Les participants ont souligné la nécessité de coordonner les actions du médiateur et des facilitateurs dans un cadre intégré, et plaidé pour une collaboration renforcée avec l'EAC, la SADC, ainsi que des partenaires comme le Qatar et les États-Unis.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts en faveur de la paix dans l'Est de la RDC, et du renforcement des relations entre la RDC et le Rwanda, poursuit la même source.

Enfin, le Panel a salué les récentes marques de bonne volonté des parties impliquées dans le conflit en RDC.

Le Panel des facilitateurs est composé notamment des anciens chefs d'État :

Olusegun Obasanjo

Uhuru Kenyatta

Mokgweetsi Masisi

Catherine Samba-Panza

Sahle-Work Zewde.