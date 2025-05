Cameroun: Raymond Barre Mekamba explique les raisons de son limogeage

Dans un point de presse qu'il a donné à Yaoundé le 15 mai 2025, le journaliste Raymond BARRE MEKAMBA fait savoir que son limogeage comme chef de l'Unite de Communication de l'hôpital de référence de Sangmelima, est lié à sa sortie sur son compte Facebook, et où il critique le ministre de la Santé publique, MANAOUDA MALACHIE, d'avoir transformé l'hôpital de district de Meyomessala, en hôpital régional annexe d'Ebolowa, alors que ladite structure sanitaire n'est ni plus ni moins qu'"une case de santé, n'a pas de plateau technique, et manque de personnels soignants."

Devant un parterre de journalistes à qui il a préalablement adressé des demandes de couvertures médiatiques, Raymond BARRE MEKAMBA, ex- chef de l'unité Communication de l'hôpital de référence de Sangmelima dans le département du Dja-et-Lobo ( région du Sud), n'est pas passé par quatre chemins pour désigner le ministre de la Santé publique, MANAOUDA MALACHIE, comme celui qui a requis et obtenu son limogeage.

Le journaliste qui est par ailleurs le directeur de publication du Reporter Hebdo, s'appuie sur la vidéo qu'il a postée sur son compte Facebook, et dans laquelle il adresse des critiques au vitriol contre le ministre de la Santé publique, au sujet de la qualité du service et des équipements de l'hôpital de Meyomessala, récemment élevé au statut d'hôpital régional annexe d'Ebolowa.

En effet, dans un arrêté récent, signé du ministre de la Santé publique, MANAOUDA MALACHIE, l'hôpital de district de Meyomessala est désormais un établissement de niveau 4, et dévient l'hôpital régional annexe d'Ebolowa. Un changement de statut qui n'a pas enchanté celui qu'il convient désormais d'appeler l'ex- chef de l'Unite de Communication de l'hôpital de référence de Sangmelima, et non moins promoteur des Établissements Félix Design, Raymond BARRE MEKAMBA.

Le journaliste et natif du Dja-et-Lobo considère l'acte du ministre de la Santé publique "comme une moquerie envers le Président Paul Biya", notamment en raison des conditions de travail qu'il décrit comme indignes de ce nouveau statut qui selon lui, relève de la pure complaisance.

Le point de presse a été l'occasion pour Raymond BARRE MEKAMBA d'exprimer son indignation face à la transformation de ce qu'il appelle un centre de santé en hôpital régional annexe, sans la logistique qui donnerait légitimité à cette mutation.

« Je suis citoyen camerounais et natif de Meyomessala. Cette décision du ministre de la Santé publique m'a semblé une moquerie, car elle ne correspondait pas à la réalité de l'établissement », a fait savoir le conférencier. Au nombre des griefs, il a mentionne les infrastructures de l'hôpital : « Ce n'est pas un véritable hôpital, mais plutôt un centre de santé. Avant de faire des annonces, il faudrait d'abord équiper les établissements comme cela a été fait ailleurs. »

Et là , Raymond BARRE MEKAMBA illustre son propos par certains hôpitaux comme celui de Mokolo dans le Mayo--Tsanaga ( Extrême- Nord ), un hôpital qui selon lui, est quasiment le mieux équipé du Cameroun. Ce qui ne fâche pas l'orateur du jour qui y voit plutôt une bonne action, mais pense que l'arrondissement d'origine du chef de l'État devrait mériter autant, sinon mieux.

Aussi, Raymond BARRE MEKAMBA a-t-il la ferme conviction qu'à la suite de ces critiques qu'il juge fondées, la décision de son licenciement comme responsable de l'unité de Communication de l'hôpital de référence de Sangmelima, en découle.

Selon lui, c'est après ces critiques sans langue de bois, que le ministre de la Santé publique, a requis son licenciement auprès du Pr Dominique NOAH, le directeur de l'hôpital de référence de Sangmelima.

Le journaliste se dit par ailleurs très étonné de ce que, six ans après l'arrivée de MANAOUDA MALACHIE au ministère de la Santé publique, l'arrondissement du président de la République demeure sans hôpital digne de ce nom, alors que ce membre du gouvernement fait mieux ailleurs.