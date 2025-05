Cameroun: Une fête nationale de l'unité dans la division

Le Cameroun célébrera demain mardi sa fête nationale dans un contexte tendu, marqué notamment par les crises multiformes

Les cérémonies vont débuter à 11H00 (10H00 GMT) à Yaoundé, sous la direction du président Paul Biya, avec notamment une parade militaire.

Mais la célébration de la fête nationale intervient dans un contexte socio-politique tendu, notamment par le conflit armé qui sévit dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les deux régions anglophones sur les dix que compte le Cameroun.

Les séparatistes, qui se battent pour la création d'un Etat indépendant dans ces deux régions, ont appelé à deux jours de "villes mortes" les 19 et 20 mai, bannissant toute activité publique pour s'opposer à la tenue de la fête nationale.

Si du côté du pouvoir l'on jubile, ce n'est pas le cas pour l'opposition dont plusieurs partis politiques ont été exclus des festivités

A Yaoundé, capitale politique du Cameroun, seuls neuf partis politiques, sur les 360 enregistrés dans les registres du ministère de l'Administration territoriale, ont l'autorisation de participer au défilé au Boulevard du 20 mai.

Dans un communiqué en date du 12 mai, le préfet du département du Mfoundi, Emmanuel Mariel Djikdent, précise que ces partis sont représentés au Parlement. Ils ont au moins un représentant élu à l'Assemblée nationale ou un représentant élu ou nommé au Sénat. Ce sont le RDPC, l'UNDP, le SDF, l'UPC, l'ANDP, le PCRN, l'UDC, le FSNC, le MDR. Hormis le SDF et le PCRN, les autres cités sont alliés au Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc).

Pour cette édition 2025, le thème retenu est : « Armée et Nation unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité« . « Army and Nation united for a Cameroon turned towards peace and prosperity ». Cette fête nationale célèbre la réunification du Cameroun anglophone et francophone.

La fête nationale (The National Day) du Cameroun, également connue sous le nom de Fête de l'unité (Unity Day), est célébrée chaque année le 20 mai. En 1972, une nouvelle constitution a été adoptée, à la suite d'un référendum (sujet à caution) organisé le 20 mai par le président Ahmadou Ahidjo. Elle a aboli le système de gouvernement fédéral et remplacé la fédération par un État unitaire sous le nom de République-Unie du Cameroun. En 1984, le pays est devenu simplement la République du Cameroun, le nom qui était celui du seul Cameroun francophone.

Le projet du président Ahmadou Ahidjo était d'instaurer un régime autoritaire à parti unique, il lui fallait pour cela, commencer par abolir l'État fédéral. Son successeur, Paul Biya, qui dirige le pays depuis plus de 43 ans, n'a fait que renforcer le caractère dictatorial du régime.

Le pays était divisé depuis 1916, quand l'ancienne colonie allemande du Kamerun avait été partagée entre Français et Anglais. Le Cameroun francophone, anciennement sous tutelle française a accédé à l'indépendance le 1eᣴ janvier 1960, et le Southern Cameroons, le 1eᣴ octobre 1961. Les deux parties du territoire ont donc des dates d'indépendance différentes, c'est la raison pour laquelle, c'est la date du 20 mai qui a été choisie comme fête nationale.