Dr Sidi Ould Tah, ancien président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et candidat à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD), a réaffirmé, lors d'une interview accordée à Radio Okapi dimanche 18 mai, son ambition de contribuer au développement du continent en offrant davantage d'opportunités aux jeunes et aux femmes.

« Ma vision pour la BAD est de développer l'Afrique en garantissant des opportunités pour la jeunesse et les femmes africaines, à travers une gestion rationnelle des ressources du continent, l'optimisation du potentiel du capital humain et des ressources naturelles. Mon objectif est de créer des millions d'emplois dont la jeunesse africaine a besoin pour participer efficacement au développement de notre continent, à la transformation structurelle des économies africaines et à la valorisation des produits africains sur le sol africain », a-t-il précisé.

Une expertise au service de l'Afrique

Issu de la technocratie mauritanienne et fort d'une carrière entre Nouakchott et les institutions internationales, Dr Sidi Ould Tah entend mettre son expérience au service du continent à travers cette élection.

« Grâce à mon expérience de dix ans à la tête de la BADEA, une banque dont les missions et les modes d'opération sont similaires à ceux de la BAD, ainsi qu'à mon passage à la direction de la banque nationale de Mauritanie, j'ai eu l'opportunité d'analyser toutes les facettes du développement en Afrique. J'ai pu comprendre les attentes des bénéficiaires ainsi que les possibilités et défis auxquels sont confrontés les acteurs du financement du développement sur le continent », a-t-il expliqué.

Ses relations tissées avec divers partenaires au développement constituent, selon lui, un atout essentiel pour mieux répondre aux besoins du continent.

Les défis à relever

Si Dr Sidi Ould Tah est élu, il s'engage à relever les principaux défis suivants :

Transformer le potentiel démographique en un capital humain apte à contribuer efficacement à la transformation économique du continent

Créer des emplois pour les jeunes

Encourager les initiatives privées

Soutenir les petites et moyennes entreprises, notamment celles dirigées par les femmes et les jeunes

Mettre en place une zone de libre-échange efficace

Développer les infrastructures

Améliorer le climat des affaires

Lever les barrières entravant la mobilité des personnes et des biens à l'intérieur du continent.

Une solide expérience

Dr Sidi Ould Tah a dirigé la BADEA, transformant cette institution en un acteur clé du développement durable en Afrique, avec un fort impact social et économique. Sous son mandat, la BADEA a obtenu une note de crédit « AAA » et il a été nommé « Banquier de développement de l'année » en 2022.

Avant de rejoindre la BADEA, il a été ministre de l'Économie et des finances ainsi que ministre des Affaires économiques et du développement en Mauritanie (2008-2015). Il a également occupé des fonctions de conseiller auprès du Président et du Premier ministre de Mauritanie (2006-2008).

Dr Sidi Ould Tah a siégé au conseil général de la Banque centrale de Mauritanie et a représenté son pays comme gouverneur à la Banque mondiale, à la Banque Islamique de développement, à la Banque africaine de développement, au Fonds arabe pour le développement économique et Social, ainsi qu'au sein de plusieurs autres institutions arabes et africaines.