Congo-Kinshasa: Le boulevard Lumumba gravement dégradé

Le boulevard Lumumba, unique voie d'accès à l'aéroport international de Nd'jili, est dans un état de dégradation avancée, notamment sur le tronçon allant de l'arrêt Debonhomme jusqu'à Bibwa, dans la commune de Maluku. Constat fait par les reporters de Radio Okapi dimanche 18 mai.

De nombreux et profonds nids-de-poule parsèment cette artère pourtant très fréquentée en raison de son importance stratégique. Ces dégradations ralentissent considérablement la circulation, provoquant d'énormes embouteillages qui s'étendent tout au long de la journée. Les automobilistes endurent un véritable calvaire, passant des heures dans des files interminables.

Se déplacer sur le boulevard Lumumba pour rejoindre l'aéroport international de Nd'jili, ou même pour aller au-delà, est devenu un véritable parcours du combattant. Dès l'arrêt Debonhomme, premier obstacle majeur, la traversée sous le saut-de-mouton s'avère difficile. La chaussée y est jonchée de nids-de-poule et de flaques d'eau formées par les récentes pluies.

Le deuxième obstacle se situe entre l'entrée du quartier 1 et celle du boulevard Kimbuta, dans la commune de Masina. Sur ce tronçon, il est presque impossible de distinguer la route asphaltée, tant elle est recouverte de boue, de débris de goudron, de déchets divers et de bouteilles en plastique éparpillées, dégageant parfois des odeurs nauséabondes. Une situation similaire prévaut sous les sauts-de-mouton du marché de la Liberté et de Pascal.

Troisième obstacle : la forte affluence de piétons et de véhicules sur la route Mokali et vers Mikondo crée des conflits de circulation, chacun tentant de se frayer un passage. Au-delà de l'aéroport de Nd'jili, à hauteur de l'EFOBANK et de Bibwa, l'absence d'une route praticable a poussé les conducteurs à créer des passages improvisés et interdits au milieu du boulevard, dans la boue. Là aussi, les embouteillages sont inévitables.