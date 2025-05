Afrique: Assemblées annuelles de la BAD - La Côte-d'Ivoire prête, selon la ministre Nialé Kaba

La Côte d'Ivoire, pays hôte des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque africaine de développement, est prête pour les événements notables prévus à la fin du mois de mai.

Selon un communiqué de presse, les Assemblées annuelles sont l'événement statutaire le plus important du Groupe de la Banque, au cours duquel les conseils des gouverneurs, représentant les 81 pays membres et la direction du Groupe de la Banque, examinent les opérations de l'institution au cours de l'année écoulée et adoptent des résolutions clés visant à faire progresser les programmes de développement en Afrique. Les réunions attirent plus de 3 000 délégués chaque année.

La même source renseigne que le 15 mai, Nialé Kaba, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement et gouverneur de la Banque pour la Côte d'Ivoire, a fait la présentation habituelle sur la préparation du pays hôte, devant le conseil d'administration de l'institution. Le ministre a déclaré que les préparatifs se déroulaient sans heurts et que les autorités ivoiriennes étaient déterminées à assurer le succès retentissant de ces réunions. Le président a également noté que la Côte d'Ivoire accueillerait un événement de connaissances explorant les stratégies visant à mobiliser les capitaux africains pour assurer l'Agenda 2063 conformément au thème de cette année. « La Côte d'Ivoire a pris toutes les précautions nécessaires pour assurer le succès des réunions Je peux dire avec autorité que l'état de la préparation est satisfaisant. », a déclaré Mme Kaba. Félicitant les autorités du gouvernement ivoirien, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a déclaré qu'elles avaient fait preuve d'engagement et de diligence en étroite collaboration tout au long de la phase préparatoire.

Le 15 mai, précise le communiqué, le Dr Yéo Nahoua, directeur de cabinet de Kaba, et André Basse, chef de la Division du protocole, des privilèges et immunités de la Banque africaine de développement, ont signé un aide-mémoire à l'issue de la troisième mission préparatoire des Assemblées annuelles dans la capitale économique ivoirienne. Cet aide-mémoire, explique-t-on, décrit le terrain parcouru par les autorités ivoiriennes dans la préparation des réunions et les mesures supplémentaires à prendre pour en assurer le succès. Le document de rappeler que la 60e réunion annuelle de la Banque africaine de développement et la 50e réunion du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe pour les pays à faible revenu, se tiendront du 26 au 30 mai 2025 à l'Hôtel Sofitel Ivoire à Abidjan sous le thème « Mieux oeuvrer la capitale africaine pour le développement de l'Afrique ». L'un des événements clés de cette année serait l'élection du prochain président de la Banque, à l'issue du mandat de 10 ans de l'actuel président.