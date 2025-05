Congo-Kinshasa: Crise en RDC - Les francs-maçons en réunion pour la paix le 31 mai à Paris

Une conférence publique d'une importance majeure se tiendra au siège du Grand Orient de France, à Paris, le 31 mai. Organisée par plusieurs loges maçonniques engagées dans une démarche humaniste et progressiste, cette rencontre portera comme thème « République démocratique du Congo : un conflit aux conséquences continentales et internationales ».

Sept loges dont « La Fraternelle centrafricaine », « Respect et fraternité » du Grand Orient de France; « Mosaïque Hiram », « Claude et Catherine Helvétius » et « Le Levant » de la Grande Loge mixte de France ; « République » du Grand Orient du Congo-Brazzaville ainsi que « Scay-Je » du Droit humain entendent offrir un espace de réflexion et de dialogue sur une crise souvent méconnue dans toute sa complexité, mais dont les répercussions dépassent largement les frontières de la République démocratique du Congo (RDC) pour impacter l'ensemble du continent africain, et au-delà.

Depuis plus de trois décennies, la RDC est le théâtre d'une instabilité chronique, nourrie par des conflits armés à répétition, des ingérences étrangères, des rivalités régionales et une exploitation illégale massive de ses ressources naturelles.

Le bilan humain et social de cette déstabilisation est dramatique : plus de 6 millions de morts depuis les années 1990, ce qui fait du conflit congolais l'un des plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale ; des millions de déplacés internes et de réfugiés fuyant les violences, l'insécurité et les violations des droits humains.

S'ajoutent une économie nationale affaiblie, alors que le pays regorge de richesses (coltan, cobalt, or, diamants) alimentant convoitises et conflits armés ; une dégradation grave des institutions publiques, avec un système de santé et d'éducation en crise, et une gouvernance souvent mise à mal par la corruption et l'instabilité ; des conséquences régionales durables, impliquant plusieurs pays voisins dans un conflit transnational, et une implication directe et indirecte de puissances économiques mondiales intéressées par l'accès aux ressources stratégiques.

À travers cette conférence, les loges maçonniques organisatrices souhaitent éveiller les consciences, favoriser la compréhension des enjeux complexes liés au conflit congolais et encourager des actions solidaires et éclairées.

Des experts renommés, universitaires, chercheurs, journalistes et acteurs de terrain, acteurs humanitaires et spécialistes de la région interviendront pour apporter un éclairage rigoureux et engagé. Au coeur des débats, seront échangés, entre autres, les racines historiques du conflit et ses dynamiques actuelles ; l'exploitation des ressources naturelles et ses conséquences ;

le rôle des puissances régionales et internationales ; les conséquences humanitaires et sociales pour la population civile, les pistes concrètes pour soutenir la paix, la justice et la souveraineté des peuples, les enjeux politiques, économiques et géostratégiques de la situation, ainsi que ses implications pour la paix, la démocratie et les droits humains.

Cet événement à la croisée du politique, de l'humanitaire et du philosophique s'inscrit dans une volonté d'éveiller les consciences, de nourrir la pensée critique et d'encourager l'action solidaire. Fidèles à leur engagement pour le progrès de l'humanité, les loges organisatrices rappellent que la paix, la dignité humaine et la solidarité entre les peuples sont des valeurs fondamentales qui appellent à l'engagement de chacun. Cette conférence publique s'inscrit ainsi dans une tradition de réflexion éthique et d'action éclairée face aux grands défis du monde contemporain.

L'entrée est libre, dans la limite des places disponibles.