Nigeria: L'inflation au pays ralentit à 23,7 % en avril, les pressions de base s'atténuant

L'inflation globale au Nigeria a ralenti à 23,71% en avril 2025, contre 24,23% en mars, selon les données du Bureau national des statistiques.

La modération est due à la baisse de l'inflation alimentaire et de l'inflation de base, ainsi qu'à une diminution de l'inflation mensuelle à 1,86 %, en forte baisse par rapport aux 3,90 % de mars.

Malgré cette modération, les analystes notent que les coûts élevés de l'énergie, des télécommunications et des importations, alimentés par la dépréciation passée du naira, restent les principaux risques inflationnistes.

L'inflation globale au Nigeria a ralenti à 23,71% en avril 2025 contre 24,23% en mars, selon les données du Bureau national des statistiques. Cette modération est due à une baisse de l'inflation alimentaire et de l'inflation de base, ainsi qu'à une baisse de l'inflation mensuelle à 1,86 %, en net recul par rapport aux 3,90 % du mois de mars.

L'inflation alimentaire est tombée à 21,26 % en glissement annuel, ce qui est nettement inférieur aux 40,53 % enregistrés en avril 2024, en raison de l'amélioration de l'offre, de la baisse de la demande et des effets de base statistiques. L'inflation de base, qui exclut les aliments et l'énergie, a également diminué à 23,39% contre 26,84% en avril 2024, l'inflation de base mensuelle ralentissant à 1,34%.

Malgré la modération, les analystes notent que les coûts élevés de l'énergie, des télécommunications et des importations - alimentés par la dépréciation passée du naira - restent des risques inflationnistes clés. Au 15 mai 2025, le naira s'est apprécié à ₦1,599.33/$1 sur le marché officiel, en hausse de 0,62% sur la semaine. Cependant, la monnaie s'est légèrement affaiblie sur le marché parallèle, s'échangeant entre ₦1,620 et ₦1,630/$1, reflétant la pénurie continue de dollars et les problèmes d'accès pour les petites entreprises et les particuliers.

Points clés à retenir

Les dernières données sur l'inflation et la stabilité relative du naira pourraient influencer la décision de la Banque centrale du Nigeria lors de la réunion du Comité de politique monétaire du 19 mai. Après plusieurs hausses de taux consécutives visant à contenir l'inflation et à soutenir le naira, certains analystes s'attendent à ce que la CBN fasse une pause ou adopte un ton mesuré. Le comité de politique monétaire pourrait maintenir les taux afin d'évaluer la tendance de l'inflation et de préserver la confiance des investisseurs.

Cependant, les risques persistent. Toute nouvelle pression sur le naira ou les chocs mondiaux sur les matières premières pourraient inverser le récent ralentissement de l'inflation. Dans l'ensemble, les données d'avril suggèrent que l'inflation diminue, mais pas de manière décisive. Les facteurs structurels - en particulier les coûts liés aux importations, la liquidité du marché des changes et les prix de l'énergie - continueront de façonner les perspectives à court terme.