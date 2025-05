C'est un nouvel exode qui commence. C'est une dynamique du renouveau qui se dessine. C'est l'heure d'une approche de gestion pragmatique renforcée qui sonne. Depuis Kolwezi, capitale du Lualaba, Fabrice Lusinde a, en effet, lancé, officiellement, vendredi 16 mai 2025, les festivités du 55ème anniversaire de la Société Nationale d'Electricité, dont il est, depuis quelques années, le Directeur Général. Il l'a fait à l'occasion de la clôture de Katanga Business Meeting, une grande rencontre d'hommes d'affaires influents. Dans son allocution de circonstance, il a réaffirmé son engagement à faire de la SNEL un levier important devant assurer la souveraineté énergétique nationale pour contribuer au développement socio-économique de la RDC.

"Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de la SNEL SA, c'est un Honneur et Devoir pour moi de rendre un vibrant hommage à toutes les travailleuses et tous les travailleurs de notre Société Nationale d'Electricité et particulièrement à celles et ceux de Bukavu et de Goma ainsi qu'à leurs familles. Mesdames et Messieurs, soyez fiers de votre travail et continuez de porter haut les couleurs de notre entreprise.

La SNEL SA a pour vocation d'assurer la prospérité de notre pays, la souveraineté énergétique indispensable au développement socio-économique, au Bien-être et au Bien vivre dans notre pays. Nous réitérons ici le voeu que la SNEL d'aujourd'hui et de demain soit au rendez-vous des enjeux énergétiques du 21e siècle, au rendez-vous des attentes des congolaises et congolais dans les 145 territoires", a-t-il indiqué, dans son discours.

Droite ligne de la vision de Félix Tshisekedi

Pour lui, cette vision courageuse de gestion s'inscrit pleinement dans la droite ligne de la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, qui, dans le cadre de son second quinquennat à la tête de la RDC, accorde une grande attention au bien-être des congolais.

" C'est la ligne tracée par Son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat, à qui nous rendons hommage et qui compte sur chacun de nous, pour travailler Tous Ensemble, pour la Paix et le Bien-être des congolaises et congolais", a ajouté le DG Lusinde, qui souhaite renforcer, dans les jours qui arrivent, la coopération entre la SNEL SA et les entreprises du secteur minier, les industriels, le secteur des banques, les universités...

" Durant toute cette année 2025 et en 2026, nous allons célébrer les 55 ans de notre chère entreprise, nous allons revenir mois après mois sur les réalisations, les grands chantiers en cours et sur les perspectives d'avenir afin de répondre plus et mieux au service public de l'électricité, à la contribution du Bien-être et à la ré-industrialisation tant attendue de notre pays.

Je demeure convaincu que les ressources hydriques du bassin du Congo sont après le Capital Humain, les richesses les plus importantes de notre pays. Avant d'être un scandale géologique, la RDC est un scandale énergétique et une puissance énergétique en devenir", a rassuré le patron de la SNEL, dans son allocution, appelant l'ensemble de son personnel à un engagement sans réserve pour des résultats palpables.