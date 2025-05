Congo-Kinshasa: Sécurité du territoire national, Assemblée Nationale - Ron Roger Bimwala propose une nouvelle loi !

Lors de son passage à l'émission Face-à-face le mardi 13 mai dernier sur la Radio Top Congo, le Député National Ron Roger Etienne Bimwala, élu de la circonscription de Lukunga, et ancien membre du bureau d'âge de la présente législature, a évoqué sa proposition de loi sur la classification et la déclassification de certaines informations stratégiques. Invité spécial de cette émission, Ron Roger Bimwala, Président du Réseau des Jeunes Parlementaires, en plus de mettre la lumière sur sa proposition, a abordé la question des jeunes Députés à l'Assemblée Nationale.

Animateur dans plusieurs organisations, son ambition était de montrer aux jeunes que c'était possible de devenir ce que l'on a toujours souhaité être, de se prendre en charge et d'entrer dans la scène politique. S'imposer et impacter aussi, afin de pouvoir contribuer au développement de la République Démocratique du Congo. Cependant, le travail d'un Député ne se limite pas seulement à veiller à l'application des lois, mais aussi de proposer.

Ainsi, l'élu de Lukunga a proposé un projet de loi sur la classification, l'accès et la déclassification des données stratégiques d'intérêt national, qui permettra au Congo de sécuriser des informations secrètes vis-à-vis de ses ennemis.

"Je me suis aperçu qu'en RDC il y a un vide juridique sur la classification et la déclassification des informations sensibles, c'est-à-dire, que la loi ne dit rien sur le secret défense. Or, nous sommes un pays qui, depuis 30 ans, connait une agression et des conflits, et que nous n'arrivons pas à sécuriser l'ensemble du territoire national", a expliqué Ron Bimwala, pour donner plus de lumière sur cette loi, qui peut s'avérer bénéfique pour le pays si elle est appliquée.

Avant d'ajouter que : "Si nous le mettons en application, nous serons en mesure de contrôler et de protéger notre territoire national, et au travers cette loi, nous aurons la facilité de détecter les infiltrés dans l'armée Congolaise".

Pour lui, la République Démocratique du Congo est devenue un passoire, car toutes les informations militaires sont connues à l'avance, et les stratégies utilisées par l'armée congolaise sont aussi connues par les ennemis. Sur ce, le plus jeune Député de l'Assemblée Nationale de la ville de Kinshasa, a proposé cette loi, qui est scindée en trois étapes avec un système de classification hiérarchique, notamment : les informations confidentielles, les informations secret-défense et les informations top secret-défense. Ces modules d'informations permettront au pays de pouvoir surprendre l'adversaire lors des opérations militaires.

Par ailleurs, il a insisté sur le fait qu'il y a certaines réunions secrètes où les personnes non habilitées y assistent et partagent les données à l'ennemi.