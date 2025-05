Sous le leadership du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans la dynamique impulsée par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, le Ministre de l'Industrie et du Développement des PME, Louis Watum Kabamba, mène une mission économique stratégique en Italie. Objectif : capter les technologies, mobiliser les investisseurs, et construire des alliances industrielles au service de la transformation structurelle de la République Démocratique du Congo.

Rome, Venise, Modène... De ville en ville, la République Démocratique du Congo s'ouvre davantage au monde par la voix de son Ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, en mission officielle en terre italienne. Portée par la vision du Chef de l'État, la diplomatie économique congolaise prend de la consistance, avec des rencontres de haut niveau, des visites industrielles ciblées et des accords porteurs d'espoir.

Premier point marquant de cette mission : la visite d'une usine artisanale de fabrication du verre, haut lieu du savoir-faire italien. Le Ministre Watum s'est imprégné des procédés de production et des mécanismes de transmission des compétences. Une démarche visionnaire qui vise à adapter ces techniques au contexte congolais, particulièrement dans les filières des métiers d'art et la valorisation du verre local, riche et souvent inexploité.

La mission s'est poursuivie dans le secteur agroalimentaire. La délégation congolaise a visité une industrie de pointe spécialisée dans la transformation agricole, avec un intérêt particulier pour les solutions technologiques favorisant l'autosuffisance alimentaire. Une telle collaboration permettrait à la RDC de transformer localement ses produits agricoles, réduisant ainsi les importations, tout en créant de la valeur ajoutée et des emplois durables.

Au coeur des échanges, la rencontre avec plusieurs entrepreneurs italiens opérant dans des domaines aussi variés que la santé, l'agriculture, la formation professionnelle, les technologies numériques et l'énergie. Ces entretiens bilatéraux ont jeté les bases de partenariats innovants susceptibles de renforcer l'écosystème économique congolais.

Mais le moment fort de cette mission reste sans conteste la signature, au Palazzo Ducale, d'un protocole d'accord historique entre la RDC et FEDERFORMAZIONE, la Fédération Italienne des organismes de formation et d'orientation professionnelle. Représentée par sa Présidente, Professeure Laura Mazza, cette structure italienne s'engage aux côtés de la RDC dans un mémorandum stratégique, structuré autour de quatre axes :

Le transfert de technologies et d'expertise , en vue de moderniser les chaînes de production locales et mieux valoriser les ressources naturelles du pays ;

Le développement industriel et le soutien aux PME , à travers le financement de projets porteurs et la mise en place d'unités de production décentralisées ;

La formation des compétences congolaises , notamment par des programmes d'échange ciblant ingénieurs, techniciens et jeunes entrepreneurs ;

Et enfin, la promotion des investissements directs italiens en RDC, pour accélérer l'implantation d'industries dans les Zones Économiques Spéciales (ZES).

Cet accord, salué des deux côtés comme un pas décisif vers une coopération industrielle renforcée, s'inscrit pleinement dans la politique de diversification économique prônée par le Président Félix Tshisekedi. En mettant l'accent sur la création de valeur locale, l'industrialisation et la montée en compétence, la RDC affirme sa volonté de rompre avec le modèle économique extractif hérité du passé.

Porté par une diplomatie proactive et constructive, le Ministre Louis Watum Kabamba se positionne en artisan d'un renouveau industriel, fidèle à la vision du Chef de l'Etat. Sa démarche, ancrée dans le réalisme, la rigueur et le partenariat stratégique, trace une trajectoire claire : faire de l'industrie le socle de la transformation économique de la République Démocratique du Congo.