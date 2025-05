Afrique: Entré cardinal, Robert Francis Prévost est sorti du conclave pape Léon XIV.

L'actualité oblige ! Le MDW veut dire un mot sur le nouveau pape Léon XIV. Il a été une surprise, non seulement pour les USA dont il est originaire, mais aussi pour le Pérou, sa deuxième patrie, à la suite de l'acquisition de la nationalité péruvienne.

En outre, il y a été ordonné évêque. Léon XIV a été créé cardinal par le pape François en septembre 2023. Son élection paraît être une autre surprise pour le conclave lui-même pour avoir accordé plus de voix au premier tour au cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Vatican, sans pour autant atteindre la majorité de deux tiers requise. Déçu sans doute par ce score, le cardinal Parolin s'est retiré en faveur du cardinal Robert Francis Prévost, lui qui a été parmi les nouveaux Cardinaux créés par le pape François. Quel beau geste !

La suite du MDW se focalise sur le premier Pape américain des 266 papes qui ont existé. Nous y abordons son ordre de provenance, le symbolisme de son apparition comme pape et surtout le choix de son nom de règne, Léon XIV, se réclamant ainsi héritier de Léon XIII.

Notons, d'emblée, que Léon XIV appartient à l'ordre des augustiniens, Ordre mendiant fondé sur la philosophie, la théologie et l'exemple de saint Augustin, "les Frères augustiniens ont vu le jour dans le cadre du mouvement mendiant du XIIIe siècle, se révélant comme une nouvelle forme de vie religieuse qui cherchait à transposer les idéaux religieux de la vie monastique en milieu urbain, permettant ainsi aux religieux de servir les besoins du peuple dans un rôle apostolique."

En 1243, les ermites toscans adressèrent une pétition au pape Innocent IV pour les réunir en un seul groupe. Innocent IV publie la bulle Incumbit Nobis le 16 décembre 1243, une lettre essentiellement pastorale exhortant ces ermites à adopter « la règle et le mode de vie du bienheureux Augustin » et à élire un Prieur général. La bulle nomma également le cardinal Riccardo Annibaldi comme leur Supérieur et guide légal.

Dans sa première apparition publique, le nouveau pape a d'abord porté les habits des papes, contrairement à son prédécesseur, le premier jésuite pape François, qui s'était présenté en soutane ordinaire, et a demandé aux chrétiens de prier pour lui. Le pape Léon XIV a souhaité la paix au monde. Il est apparu ému, timide, réservé et surtout réfléchi.

Dans le mot qu'il a préparé, Léon XIV avait souligné le fait qu'il ne sera pas encombré par sa fonction, mais qu'il va s'abandonner à elle. Il va s'identifier au Christ. Comme le mentionne la lettre de saint Ignace d'Antioche aux Romains, à laquelle le pape a fait référence, sa mission comme pape est de s'abandonner à sa fonction. D'un égocentrisme clérical, l'Église sera désormais théocentrique ou, mieux, christocentrique.

En outre, je voudrais maintenant m'appesantir sur l'héritage de Léon XIII que voudrait perpétuer le pape Léon XIV. Rappelons que Léon XIII était le dernier pape du 19e siècle. Siècle de la révolution industrielle qui s'est faite dans la douleur. Les paysans étaient marqués au fer en Angleterre sous le règne de George III avec l'Acte des enclosures voté par le parlement dès 1773. Imaginez des paysans qui ont toujours vécu sur leurs terres et qui sont arrachés de force pour devenir des ouvriers dans des usines.

Les gens ont subi des perturbations traumatisantes dans leur vie. Ils sont passés de la plantation où ils étaient maitres de leur vie à l'usine où ils sont devenus des ouvriers abrutis. De leurs villages, les paysans sont passés dans des ghettos ou des dortoirs d'ouvriers. Cette expérience a rendu des paysans littéralement malades, ils sont devenus mentalement déboussolés et poussant plusieurs d'entre eux au suicide.

C'est à cette époque que naquirent les disciplines de sociologie, d'anthropologie, de psychologie, de psychiatrie, de psychanalyse, etc. La sociologie analysait les changements sociaux subis par la population : de la paysannerie à la vie d'ouvriers dans les usines.

L'anthropologie se focalisait sur les pas civilisationnels que les sauvages n'ont pas pu faire. La psychologie, la psychiatrie ou la psychanalyse s'occupaient des traumatismes subis par les paysans. Ces disciplines aidaient les ouvriers à trouver un nouveau sens à leurs nouvelles existences au lieu de se rebeller contre elles.

Le pape Léon XIII (1878-1903), premier pape du XXème siècle, est ainsi reconnu comme l'auteur de "Rerum Novarum", l'encyclique sur la doctrine sociale de l'église. Celle-ci ne pouvait pas rester indifférente aux traitements de la population ouvrière et paysanne. L'église d'avant le Council Vatican II s'était mise clairement du côté du peuple avec l'encyclique de Léon XIII. Aujourd'hui encore, l'église se retrouve dans une société qui se transforme énormément en laissant à la marge une grande population.

Le chômage de masse est extraordinairement élevé. Le nombre des riches est réduit mais avec plus de biens que leurs prédécesseurs. Les pauvres deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres. Les riches de viennent de moins en moins nombreux, et de plus en plus riches. La même situation qui a produit "Rerum Novarum" est quasiment présente aujourd'hui.

Le Congo, mon pays, où la population croupit dans une misère généralisée assiste impuissante à la vie ostentatoire de ses dirigeants qui rivalisent, sans vergogne, dans une prédation éhontée, volant et détournant des millions des dollars, pourtant devant servir à la résolution des problèmes sociaux de tous les citoyens. C'est le « Geist der Zeit, » l'esprit du temps. Le pape en appelle à la paix, paix sociale, paix économique et paix politique.

A la suite de Léon XIII, la mission de Léon XIV consiste à placer l'église au centre des luttes contre les injustices sociales que les nouvelles technologies, la globalisation économique et l'intelligence artificielle introduisent dans notre monde. Car, comme le souligne le Pape, le mal ne devrait par prévaloir sur Le bien.

Aussi, affirme-t-il dans son premier discours aux relents de Benoit XVI que l'Eglise n'est pas quelque chose d'absurde qui serait réservée aux personnes faibles et moins intelligentes. Ceux qui lui préfèrent l'argent et la technologie se trompent. Comme dirait Marx, le nouveau Pape s'inscrit dans une dimension religieuse qui se refuse à aseptiser le message christique de radicalité évangélique.

Que la Paix soit avec vous ! lance le natif du Chicago et supporteur des Bears ! Ce doit, finalement, être une paix dans sa dimension holistique de l'humain.