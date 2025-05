Congo-Kinshasa: Festival Mondial de la Musique et du Tourisme - Didier M'pambia à l'avant-garde pour redorer l'image de la RDC

Kinshasa, la vibrante Capitale de la République Démocratique du Congo, s'apprête à accueillir, du 16 au 18 juillet 2025, la toute première édition du Festival Mondial de la Musique et du Tourisme. Annoncé ce jeudi 15 mai 2025 lors d'une conférence de presse animée au Centre Culturel et Artistique des Pays d'Afrique Centrale, cet événement n'est pas seulement une promesse de festivités, mais le fer de lance d'une stratégie audacieuse visant à repositionner la RDC sur la carte mondiale et à célébrer sa foisonnante richesse culturelle. C'est un véritable mariage des sens et des ambitions que la RDC propose au monde. Co-organisé par les Ministères du Tourisme et celui de la Culture, Arts et Patrimoines, avec le précieux appui de l'ONU Tourisme, ce festival se veut une vitrine éclatante, une invitation à découvrir une Nation au potentiel touristique et culturel immense, souvent méconnu ou éclipsé par d'autres narratifs.

Didier M'pambia, Ministre du Tourisme, a planté le décor, en soulignant que cette initiative découle directement de la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de replacer la RDC sur la carte touristique du monde et de faire du tourisme l'un des secteurs phares de notre diversification économique.

L'enjeu est de taille, il s'agit de mobiliser le soft power congolais, cette capacité d'influence par la culture, pour « renforcer la coopération intercontinentale et mondiale et promouvoir la paix, le dialogue interculturel et le développement économique inclusif ».

Le ministre a rappelé l'impact économique de tels événements, citant les carnavals de Rio ou les festivals de jazz de Montreux et Cape Town comme des modèles générateurs de devises et de croissance.

Plus qu'une simple célébration, ce festival est une offensive de charme, une tentative déterminée de changer le regard porté sur la RDC. «Il est important que le monde arrête de regarder la RDC à travers le prisme de trois provinces qui traversent une crise qui, nous l'espérons, est arrivée à son échéance », a martelé Didier M'pambia. C'est un appel vibrant à la presse et au monde entier à se joindre à cet effort pour « vendre la destination RDC », car, comme il le souligne, attirer les investisseurs passe par une perception renouvelée et positive du pays.

L'enthousiasme est déjà palpable au-delà des frontières congolaises. Plus de dix pays dont la Zambie, le Zimbabwe, le Kenya, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire, la Bulgarie et le Brésil, ont confirmé leur participation. D'autres Nations influentes comme la Chine, le Japon, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Inde, l'Italie et l'Espagne ont manifesté un accord de principe.

La présence annoncée du Secrétaire Général de l'ONU Tourisme et d'une dizaine de ministres du tourisme d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, accompagnés de délégations artistiques, témoigne de la portée internationale de l'événement.

Le festival promet une expérience immersive et multidimensionnelle, articulée autour de quatre piliers : Un forum avec des débats de haut niveau sur des enjeux stratégiques ; des performances musicales immersives, incluant concerts en plein air et soirées thématiques ;

Un village culturel vibrant, véritable carrefour des saveurs et des arts, où l'on découvrira la gastronomie, l'artisanat, le design, mais aussi les parcs nationaux et sites touristiques de la RDC et des pays invités et, enfin, des visites touristiques soigneusement sélectionnées, offrant une plongée dans les trésors de Kinshasa et une escapade vers le Kongo Central, avec au programme une croisière sur le majestueux Fleuve Congo, la découverte de musées, du site Lumumba, de l'Académie des Beaux-arts, de Nsianfumu, des mangroves et du site de la N'sele.

"La RDC a besoin de guérir par l'image", a confié le Ministre du Tourisme. "Je demande à chacun de nous de commencer dès aujourd'hui à fabriquer quotidiennement des images positives pour déconstruire la tour des narratifs négatifs".

Faisant écho à cette ambition, Yolande Elebe, Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, a exprimé sa grande fierté face à cette collaboration fructueuse. "Les musiques du monde entier raisonneront dans notre pays, dans notre capitale et avec elles une invitation à découvrir nos paysages, notre gastronomie et surtout notre peuple chaleureux", a-t-elle déclaré. Pour elle, ce festival est une plateforme essentielle pour les artistes congolais et internationaux, un moyen de valoriser la musique comme expression artistique, mais aussi de renforcer notre identité culturelle.

Elle a également souligné l'importance de l'événement pour attirer les visiteurs et créer des ponts entre acteurs locaux et internationaux, favorisant des collaborations futures. "La dimension Soft Power, telle que voulue par le Président de la République, est un événement non négligeable, qui a pour but de vendre une image positive de notre pays, mais aussi donner de la voix à la République démocratique du Congo", a conclu Mme Elebe, inscrivant cette initiative dans la lignée de l'action gouvernementale dirigée par la Première Ministre, Judith Sumiwa Tuluka.

En somme, le Festival Mondial de la Musique et du Tourisme ne se contente pas de magnifier la culture congolaise ; il incarne l'espoir, l'unité et le potentiel inouï de tout un pays. Cet événement historique appelle tout congolais à participer à la construction d'un récit nouveau, fait d'images positives et d'initiatives audacieuses, pour que demain, la RDC soit célébrée non pour ses difficultés passées, mais pour sa promesse d'un avenir lumineux et harmonieux.