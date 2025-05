Gabon: Santé - L'administration condamnée à réussir...

Après sa confirmation aux fonctions qu'il occupait depuis 20 mois, le Ministre de la Santé a réunit les Secrétaires Généraux, les Inspecteurs Généraux ainsi que les Directeurs Généraux et Centraux.

A ce premier tour de table sous la 5e République, le Pr Adrien Mougougou leur a présenté la Feuille de route du "Secteur Santé " adossée au Programme d'actions du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette Feuille de route doit faire une évaluation très précise des infrastructures en cours et en projets ainsi que leur équipement ; la formation des personnels de santé et des spécialistes pour palier leur insuffisance dans les hôpitaux publics ; la gestion des carrières et la gouvernance des ressources financières.

A cet état des lieux attendu par le sommet de l'État sous 1 mois, les différents responsables de l'administration Santé ont présenté d'autres impératifs :

les outils de travail et les moyens roulants ;

les nominations aux postes vacants pour mettre un terme aux dysfonctionnements ;

l'harmonisation des primes et indemnités ainsi que leur élargissement à d'autres services tout aussi productifs.

Le Pr Adrien Mougougou a rassuré que ces urgences seront progressivement prises en compte selon les réalités de trésorerie au niveau national.

Le Secrétaire Général du Ministère, Alain Charles Rotimbo a promis des inspections et contrôles plus rigoureux des directions et services administratifs sous tutelle.

Les femmes et les hommes qui vont gripper la machine par leur paresse ou leur incompétence, pourraient être remplacés par d'autres compatriotes plus aptes à faire avancer le secteur Santé.

C'est donc une Administration condamnée à réussir qui a été réunie ce lundi par un Ministre de la Santé également tenu aux résultats sur l'amélioration de l'offre des soins de santé aux populations à laquelle le Chef de l'État s'est engagé.