Congo-Brazzaville: Association - Féminiaa lance son premier atelier sous le signe de la vision et de l'autonomisation

L'association Féminiaa a officiellement lancé ses activités le 17 mai, à Brazzaville, à travers un atelier sur le thème « Elaborer son vision board », animé par sa fondatrice, Emilia Mambissa Mokengo. Un véritable moment d'introspection, de créativité et de sororité.

Dans une salle cosy, lumineuse et baignée de nuances roses et blanches rappelant les couleurs de l'association Féminiaa, une trentaine de participantes a pris place au sol. Assises sur des coussins, ciseaux en main, papiers, petits mots inspirants découpés, colles et feutres à portée, ces participantes se sont plongées dans l'élaboration de leur vision board. Un type de tableau de visualisation destiné à représenter, en mots et en images, les femmes qu'elles aspirent à devenir dans cinq ans.

« Avant de parler de projets, il faut d'abord savoir où l'on va », a souligné Emilia Mambissa Mokengo, fondatrice de l'association Féminiaa, promotrice du salon Le Congo au féminin et responsable du cabinet Emy&Co. « Ce premier atelier marque officiellement le lancement de l'association, avec l'ambition d'accompagner les femmes vers l'autonomie et le leadership », a-t-elle rappelé lors de l'atelier.

Oser, créer, partager !

Découpages, collages, citations inspirantes, confidences..., l'atelier s'est voulu un temps de création mais aussi de partage. Chaque participante a été invitée à exprimer ses rêves d'enfant, à se définir en quelques mots, puis à mettre en image ses aspirations, tant personnelles que professionnelles.

Santé, foi, maternité, voyages, entreprise, amour..., les visions boards ont reflété une multitude de parcours et de désirs. « J'ai mis "croire" parce que j'ai parfois du mal à croire que tout est possible », a confié Myriam Makoumbou, styliste modéliste qui aspire à devenir un grand nom de la mode au Congo dans cinq ans. « Ce tableau me rappellera mes objectifs et me poussera certainement à les poursuivre », a-t-elle ajouté.

Parmi les temps forts de cette rencontre, la présentation de chaque vision board. Un exercice d'éloquence et de confiance en soi, à la fois émouvant et inspirant. « J'ai osé parler devant des inconnues, cela m'a donné du courage. Ce que je retiens de cet atelier, c'est que tout commence par une vision claire de soi », a déclaré Aurore Bongondo, étudiante en droit.

Féminiaa, un cadre pour se construire

L'association Féminiaa, née en janvier dernier, veut aller plus loin que le salon « Le Congo au féminin » qu'organise Emilia Mambissa Mokengo depuis 2022, à Brazzaville. Elle explique sa démarche : « Certaines femmes n'ont pas les moyens d'assister à des conférences coûteuses. Avec Féminiaa, nous voulons créer des rendez-vous accessibles, réguliers, où l'on apprend, échange et se soutient ».

Formations, campagnes de sensibilisation, accompagnement par des experts..., les activités à venir s'annoncent riches et variées. Et si les ateliers seront gratuits pour les membres, ils resteront ouverts au public désireux d'y participer moyennant un coût abordable.

En clôture de cette première session organisée avec le soutien d'Elbo Suite et de Burotop Iris, toutes les participantes ont salué la méthode participative, l'ambiance chaleureuse et l'écoute bienveillante d'Emilia, qui circulait parmi elles, encourageant, guidant, questionnant.

Les sourires et les témoignages enthousiastes attestent donc du succès de l'initiative. Comme l'a exprimé Itoua, 19 ans, « cet atelier, c'était fait pour moi. Il m'a permis de rêver grand, mais aussi de croire que rêver m' est permis, surtout que mes rêves peuvent se réaliser ».

L'association Féminiaa, désormais lancée, entend bien poursuivre sa mission et concrétiser ses actions au profit de la gent féminine congolaise.