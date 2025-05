Congo-Brazzaville: Musique - Le groupe Conquering Lions marque son territoire à travers une prestation de folie

Considéré comme l'un des plus grands groupes de musique reggae en République du Congo, Conquering Lions a été excellent lors de son concert du 17 mai, à la pyramide de Pointe-Noire. Un concert qui a été un moment fort de l'année pour le groupe et ses fans.

Si chaque concert de Conquering Lions est un événement, l'on peut dire que le 17 mai, le groupe s'est surpassé en marquant une une fois de plus son territoire. Il a offert à ses fans une performance inoubliable de plus de deux heures à la Pyramide.

Un show XXL au cours duquel Conquering Lions a reproduit ses plus grands succès depuis sa création jusqu'à maintenant. Le groupe a donné une prestation de folie en reprenant les légendaires Satta massagana, In your eyes, Vieux Mayémbo, Sweet lord, Cocody rock, Kimpa Vita, Hard road, Désobédient, War no more trouble, See dem à come, Délivrance, Colombus, Nah look back, J'ai rêvé, Im not ashamed et enfin Gâna mbongo.

Pour de nombreux spectateurs, ce spectacle restera à tout jamais dans les annales, non seulement pour la performance en parfaite communion avec le public, mais aussi pour avoir offert un live vocalement inégalable. Et ce malgré la coupure de l'électricité au début du concert.

Le leader de ce groupe, Patrick Bikoumou, en grattant sa guitare électrique et en distordant les notes, a montré sa capacité d'union avec le public. Après avoir chanté en choeur avec les fans, il leur a offert un speech moraliste, dénonçant ainsi des discriminations portées sur les personnes avec des dreadlocks. « Pour moi, les dreadlocks c'est ma liberté, mon identité, mon expression, ma force, ma beauté, mon acceptation avec moi-même et ma relation avec Dieu », a-t-il dit avant d'entonner "Jah".

Pendant ce spectacle, les voix ont résonné comme une seule, accompagnant celle de Patrick Bikoumou, chanteur principal du groupe Conquering Lions, pour se clôturer unanimement sur la mémorable « Gâna mbongo ». Cette chanson fait partie des plus grandes performances de ce groupe qui a une fois de plus marqué les points.

Notons que le 24 mai, le groupe Conquering Lions sera du côté de Brazzaville, plus précisément à l'Institut Français du Congo pour un nouveau concert initié dans le cadre du festival du Mboté Bob.