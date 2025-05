Congo-Brazzaville: Lycées Savorgnan-de-Brazza A et B - La treizième émulation scolaire prime vingt-quatre élèves

Placée sous le patronage de la direction départementale de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation de la ville de Brazzaville, la treizième émulation scolaire 2025 organisée conjointement par l'Association des anciens du lycée de la libération (ALL) et les proviseurs des lycées A et B de Savorgnan-de-Brazza a primé vingt-quatre élèves desdits établissements dont dix-sept du lycée A et sept du lycée B.

Organisation apolitique, non religieuse et à but non lucratif présidée par Aaron Makinou, ALL a, entre autres, missions d'oeuvrer pour la promotion du rayonnement du lycée Savorgnan-de-Brazza au Congo et à l'extérieur. Elle oeuvre aussi à la promotion du rayonnement de l'image du Congo. Au cours de la cérémonie d'émulation scolaire 2025, son représentant au Congo, le Dr Davy Kombo (habitant la ville de Pointe-Noire), a rappelé certains projets réalisés au sein de ce lycée.

Il s'agit de la sécurisation du bâtiment E par la pose de grilles métalliques ; la dotation d'une dizaine d'ordinateurs complets ; l'organisation de sept émulations avec remise de prix aux lauréats et la réfection de seize toilettes des élèves en 2013. « Le lycée Savorgnan-de-Brazza, ce beau monument plein d'excellence qui nous a formés et nous a instruits, demeure dans le coeur des membres de l' ALL », a-t-il déclaré.

Pour lui, cette treizième émulation concourt à l'édification du partenariat viable avec le lycée pour promouvoir l'excellence dans le travail. L'ALL, a-t-il dit, ne ménagéra aucun effort pour élever le niveau scolaire en récompensant celles et ceux qui sortent du lot, comme les vingt-quatre primés de la treizième émulation, meilleurs des différentes séries.

Puis il les a félicités et les a demandé d'emmagasiner un maximum de bonnes bases de travail, gage de réussite. Afin de faire comprendre aux élèves, il a imagé une maison sans fondation solide, qui le plus souvent s'écroule. Par contre, un bâtiment avec des fondations solides traversera des décennies. Les bâtiments de ces deux lycées en sont les parfaits exemples, a illustré le Dr Davy Kombo.

Prenant la parole à son tour, le proviseur du lycée Savorgnan-de-Brazza A, Germain Kombo Gala, a fait savoir aux élèves que ces retrouvailles sont pour prouver que le travail bien fait est toujours récompensé. Il leur a fait comprendre que c'est une manière de les sensibiliser que les anciens qui sont passés par cet établissement reviennent pour leur donner des prix.

« L'école c'est le chemin de la réussite. Et chaque fois que ces anciens arrivent ici, ils sentent que l'énergie brûle en haut. Dans cette même salle une fois nous avons reçu une personnalité qui a eu la même sensation et qui est revenue de nouveau pour nous faire le mur de clôture de l'établissement. J'ai cité, Bélinda Ayessa, directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza », s'est-il souvenu.

La discipline avant tout

Poursuivant ses propos, Germain Kombo Gala a dit: « Nous disons merci à l'ALL d'être venue et de fixer les objectifs essentiels auprès de nos enfants. Merci aussi de rassurer les parents que ce lycée qui était centré dans le désordre, désormais doit gagner et nous allons gagner.

Nous allons gagner avec vous tous, dans la discipline, parce que nous sommes désormais le lycée le plus discipliné de Brazzaville. Nous allons gagner dans le travail, et pour preuve l'ALL est là pour primer les meilleurs. Chez nous la discipline n'est pas une vue d'esprit, elle est plutôt une réalité et le rendement scolaire sera toujours au rendez-vous ».

Pour sa part, le proviseur du lycée Savorgnan-de-Brazza B, Gildas Kipoutou Moegni, faisant l'économie des mots, a juste félicité les élèves primée tout en remerciant l'ALL. Après ces différentes allocutions, le directeur des études du lycée Savorgnan-de-Brazza A, Maindaise Freedom Balenda, a rendu publique la liste des primés. Il s'agit des trois premiers de chaque niveau et de chaque série, A, C et D à l'exception de la seconde qui n'a que deux séries A et C.

Précisons que l'ALL, basée en France, est désormais ouverte à toute personne adhérant à ses textes fondamentaux. Elle compte à ce jour vingt-et-un membres résidant en France (la majorité des membres de l'association), au Canada, en Afrique du Sud, au Congo et en Suisse.