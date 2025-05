Afrique: OMS Afrique - Le Tanzanien Mohamed Yakub Janabi élu nouveau directeur régional

Le Pr Mohamed Yakub Janabi remplace au poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Afrique son compatriote le Dr Faustine Ndugulile, décédé en novembre 2024.

L'élection du Pr Mohamed Yakub Janabi a eu lieu le 18 mai lors d'une session spéciale du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique, tenue à Genève, en Suisse, avant l'Assemblée mondiale de la santé. Cette session spéciale a été convoquée par les États membres de la région africaine de l'OMS afin d'élire le nouveau directeur régional. Le Pr Mohammed n'était pas l'unique candidat. Il a fait face à d'autres parmi lesquels le Dr N'da Konan Michel Yao proposé par la Côte d'Ivoire, le Dr Mohammed Lamine Dramé proposé par la Guinée et le Pr Moustafa Mijiyawa du Togo.

Cette élection du nouveau directeur régional sera soumise à l'approbation de la 157e session du Conseil exécutif de l'OMS, prévue du 28 au 29 mai, à Genève. Une fois approuvée, le Pr Mohamed Yakub Janabi assumera ses fonctions pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Dans son discours d'acceptation, il a exprimé son engagement à améliorer la santé de la population de la région. « Merci pour votre confiance en moi. Je ne vous décevrai pas.

Votre soutien reflète notre détermination collective à construire une Afrique plus forte, en meilleure santé et plus unie », a-t-il déclaré. « Face aux défis que représentent les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles, le changement climatique et le financement limité des soins de santé, nous devons nous appuyer sur la résilience et l'unité africaines », a poursuivi le Pr Mohamed Yakub Janabi.

Les félicitations du directeur général de l'OMS

Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a félicité le Pr Mohamed Yakub Janabi pour son élection et a salué les autres candidats pour leur campagne. « Je félicite chaleureusement le Pr Janabi pour sa nomination en tant que directeur régional pour l'Afrique, ainsi que la République unie de Tanzanie. Je remercie également le Dr Yao, le Dr Lamine et le Pr Mijiyawa pour leur campagne dans cette compétition exigeante mais d'une importance cruciale », a indiqué le Dr Tedros.

« Le Pr Janabi prend les rênes à un moment inédit pour la région africaine et pour l'OMS dans son ensemble. Nous apprécions son expérience et son expertise, alors que nous travaillons ensemble pour relever les défis et renforcer notre organisation afin qu'elle soit plus efficace et plus performante. J'attends avec impatience son approbation par le Conseil exécutif et de collaborer avec lui pour une Afrique plus saine, plus sûre et plus juste », a ajouté le directeur général de l'OMS.

Il a également exprimé sa gratitude envers le Dr Chikwe Ihekweazu, directeur régional intérimaire de l'OMS pour l'Afrique, pour son leadership durant la période de transition. A son tour, le Dr Ihekweazu a félicité le Pr Janabi et lui a souhaité pleins succès dans son nouveau rôle. « Félicitations, Pr Janabi, pour votre élection.

Elle témoigne de la confiance que les États membres vous accordent. La région africaine a réalisé des avancées majeures en matière de santé, mais elle doit aussi relever des défis complexes. Vous pourrez compter sur mon soutien et celui de l'ensemble de l'OMS Afrique dans votre mission au service de notre population », a-t-il promis.