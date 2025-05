Congo-Kinshasa: Embouteillages à Kinshasa - L'exécutif provincial veut instaurer une circulation alternée des vehicules

Selon une décision en préparation, les véhicules dont les plaques d'immatriculation se terminent par des chiffres impairs rouleront les jours impairs alors que ceux des plaques se terminant par des chiffres pairs rouleront les jours pairs.

A travers un document qui a fuité sur les réseaux sociaux, le gouvernement provincial de Kinshasa pense instaurer une circulation alternée des véhicules dans les artères de la capitale, en vue de lutter contre les embouteillages "qui bloquent la productivité de la ville".

Ce document dont le cabinet du gouverneur Bumba a assuré l'authenticité indique que les véhicules dont les plaques d'immatriculation se terminent par des chiffres impairs rouleront lundi, mercredi et vendredi tandis que ceux ayant des chiffres pairs rouleront mardi, jeudi et samedi. Quant aux gros camions et remorques transportant les matériaux de construction ou boissons ainsi que les bétonnières et véhicules de livraison, ils ne seront autorisés à circuler qu'entre 22 heures et 5 heures du matin.

La décision de l'autorité urbaine sur la circulation alternée fait une exception pour les véhicules officiels et diplomatiques, ceux de transport en commun et scolaire, les ambulances et les véhicules funéraires.