Sénégal: Appel à reconnaître le 'rôle vital' des femmes dans l'économie et la résilience

Dakar — La présidente du collège des femmes du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), Yaram Fall, a appelé, lundi, à Dakar, les pouvoirs publics, les partenaires et divers acteurs, à reconnaitre "le rôle vital" des femmes dans l'économie et la résilience, mais surtout leur assurer l'accès aux ressources productives.

"Le temps est venu de reconnaitre le rôle vital des femmes dans l'économie et de la résilience. Nous devons ensemble, valoriser le travail des femmes, garantir leur accès aux ressources productives, soutenir leurs initiatives et protéger leurs droits", a-t-elle déclaré.

Yaram Fall intervenait à l'ouverture du forum du Collège des femmes du CNCR axé sur le thème : "Promouvoir l'autonomisation et la résilience des femmes rurales par l'accès aux ressources productives et aux financements, la protection sociale et l'action climatique".

La rencontre se tient dans le cadre de la Foire internationale de l'Agriculture et des ressources animales (FIARA), organisée au Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (CICES).

Mme Fall a longuement loué l'apport des femmes dans le développement d'activités génératrices de revenus, estimant qu'elles ont "un potentiel illimité" en ce sens.

"Sans vous, nos familles ne seront pas bien nourries, nos terres ne seront pas cultivées, nos communautés ne progresseront pas et notre avenir ne sera pas rassuré", a lancé Yaram Fall aux femmes du CNCR. Elle a précisé que ce forum, va permettre aux participants, de célébrer les femmes, de réfléchir, d'apprendre et surtout d'agir.

Le président du CNCR, Nadjirou Sall a, lui aussi, loué l'apport des femmes dans le développement économique et social du pays, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches, grâce à leur "détermination, leur loyauté et leur dynamisme".

"Les femmes ont toujours remboursé leurs crédits dans les délais requis. Les femmes jouent un grand rôle dans la réussite de nos missions, mais il faut le dire aussi, elles sont les premières à appliquer et exécuter toutes les décisions arrêtées de commun accord par nos instances au niveau du CNCR", a-t-il souligné.

M. Sall a aussi rappelé que le cadre des concertations nationales sur la révision de la loi agrosylvopastorale, les femmes du CNCR ont été au coeur des travaux des Comités régionaux de développement (CRD) à travers les 14 régions du Sénégal.

Plusieurs membres et responsables d'organisations de producteurs, transformateurs et de commercialisation, des techniciens et experts des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches ainsi que des partenaires financiers ont pris part au forum.