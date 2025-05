Sénégal: Alune Wade retrace les racines du jazz à travers 'New African Orleans'

Dakar — L'artiste sénégalais Alune Wade, figure majeure du jazz africain contemporain, initie un ambitieux projet multidisciplinaire intitulé "New African Orleans".

Ce projet artistique et historique entre l'Afrique et la Louisiane qui mêle musique, cinéma, recherche historique et transmission sera officiellement lancé au Sénégal du 22 au 30 mai, entre Dakar et Saint-Louis, avant de connaître une tournée internationale.

"Ce projet, je le mûris depuis plus de dix ans", a confié le bassiste lors d'un entretien accordé à l'APS. "C'est l'aboutissement d'un long parcours artistique et personnel, nourri de collaborations, de voyages et de réflexions sur l'héritage musical africain", a-t-il poursuivi.

"New African Orleans" est à la fois un album studio, un documentaire musical intitulé "Tukki, des Racines au Bayou", une série de conférences et de performances publiques.

Ce projet transcontinental retrace les filiations entre les musiques africaines et afro-américaines, notamment le jazz, en s'appuyant sur l'histoire de la traite négrière et des résistances culturelles.

L'album a été enregistré dans plusieurs lieux porteurs de mémoire, Dakar, Gorée, Saint-Louis (Sénégal), Lagos et Badagry (Nigeria), La Nouvelle-Orléans (États-Unis), puis Accra (Ghana).

"On a voulu tourner dans ces lieux qui portent les cicatrices de la traite transatlantique, mais aussi les racines d'une culture vivante et vibrante", explique l'artiste.

Publié par les labels allemands Enja et Yellowbird, l'album mêle sonorités du brass band new-orléanais, rythmes traditionnels d'Afrique de l'Ouest et influences afrobeat. Il rassemble des musiciens issus de plusieurs horizons du Sénégal, du Nigeria, des Caraïbes (Guyane, Martinique, Guadeloupe) et des États-Unis.

"Ce projet, c'est une manière de raconter notre propre histoire", souligne-t-il. "On est à la base de cette histoire. C'est à nous de la dire. Il est temps que l'Afrique se réapproprie son récit. Comme artistes, nous avons l'obligation d'être les historiens de notre temps", affirme l'artiste sénégalais.

Le documentaire "Tukki, des Racines au Bayou", réalisé avec le cinéaste français Vincent Légal, propose un récit musical et historique, entremêlant séquences de création, témoignages d'intellectuels et d'artistes, ainsi qu'un regard sensible sur les lieux traversés.

"C'est un projet éclectique", précise Alune Wade. "Il y a de l'image, du son, de la photographie, de la spiritualité, et même un volet culinaire. Il fallait un film pour illustrer l'album, et un album pour raconter le film", selon lui.

Le projet comprend également un programme scientifique et éducatif, avec l'organisation de conférences sur les liens entre histoire, musique et mémoire. "La musique, la culture et l'éducation vont de pair. D'où l'importance d'impliquer aussi les chercheurs", fait valoir le musicien.

Le lancement officiel de "New African Orleans" se fera au Sénégal, "pour que le projet soit d'abord partagé ici, avec le peuple sénégalais", estime l'artiste. L'avant-première du film est prévue le 22 mai à 20h au cinéma Pathé Dakar, suivie d'un concert le 23 mai à 20h30 à l'Institut français de Dakar.

Le 24 mai, une conférence se tiendra au Musée des Civilisations Noires, sur le thème "L'histoire des hommes et du jazz de l'Afrique de l'Ouest à la Nouvelle-Orléans". Le 29 mai, Alune Wade se produira à la 33e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis, sur la scène de la place Baya Ndar.

À la question de savoir ce que représente le jazz pour lui, Alune Wade répond que "le jazz n'est pas qu'un genre musical mais un mouvement".

"C'est une manière de dire sa vérité, de revendiquer sa liberté. On ne peut pas le réduire à une suite d'accords. C'est un arbre qui a poussé aux États-Unis, mais dont les racines sont africaines. Et aujourd'hui, ses fleurs s'épanouissent partout dans le monde", ajoute-t-il.

"Ce sera une rencontre pleine d'amour, de générosité. La famille Alune se retrouve, et tout le monde est invité", promet-il à propos de ses prochaines prestations. "Continuons d'aimer la musique, de nous ouvrir à la culture. Parce qu'en musique, on apprend la vie. La musique est un univers en soi. Et plus on s'y plonge, plus on en ressort riche", conclut-il.

Avec "New African Orleans", Alune Wade propose une oeuvre complète et engagée, à la croisée de l'art, de la mémoire et de la transmission.