Congo-Brazzaville: Passation des marchés - Dématérialiser les procédures afin de garantir la traçabilité des opérations

Le Programme d'accélération de la gouvernance institutionnelle et réformes (Pagir) a tenu, du 16 au 17 mai à Brazzaville, l'atelier de validation du rapport sur la dématérialisation des procédures de passation des marchés en République du Congo. Il a été souligné l'importance et la nécessité pour le pays d'accélérer la dématérialisation de ces procédures.

Présidant les travaux de l'atelier, le coordonnateur du Pagir, Thomas Bandia, a indiqué que l'autonomisation des procédures de passation des marchés permettra de réduire les lourdeurs administratives, d'améliorer la transparence, de renforcer la traçabilité, de lutter contre la corruption et d'optimiser la gestion des ressources publiques.

« Les marchés publics constituent un levier stratégique de l'action publique et un moteur important du développement économique car, ils stimulent l'activité économique, soutiennent les entreprises, améliorent les infrastructures, favorisent le transfert de technologie et la montée en compétence », a dit le coordonnateur du Pagir. Il a ajouté que leur transparence, leur efficacité et leur modernisation sont des priorités majeures pour le gouvernement.

D'après lui, pour que les marchés produisent des résultats souhaités, les procédures et processus doivent être autonomisés. Cela impliquera, par conséquent, la réduction les délais de publication, de réception et de validation des offres, la réduction des coûts, notamment les dépenses en impression, l'envoi postal et l'archivage physique. Elle favorisera également une transparence accrue grâce à la traçabilité des opérations ; un accès facile pour les entreprises grâce à une plateforme accessible à distance qui fonctionne 24 heures sur 24 ; ainsi qu'une meilleure information sur les appels d'offres et une égalité d'accès à la commande publique.

Notons que cet atelier a réuni une cinquantaine d'experts et agents venus de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), de la direction générale aux Grands travaux, des ministères et autres institutions. Organisé par l'ARMP, il s'est inscrit dans le volet financement des projets d'investissement du Pagir lancé en mars 2024 et mis en place pour accroître l'efficacité de la mobilisation des ressources domestiques et la gestion des dépenses avec un accent particulier sur les secteurs de la santé et de l'éducation. Ce programme est rendu possible grâce à un accord de prêt et celui de financement d'un montant de 42 milliards de francs CFA, conclu entre le gouvernement et la Banque mondiale.

Ces dix dernières années, précisons-le, le gouvernement a adopté et publié un corpus de lois relatives au droit numérique qui impactent la réglementation relative à la gestion des marchés publics.