Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 mai 2025

revue de presse

Présidence de la BAD - Dr Sidi Ould Tah ravive ses ambitions panafricaines

Plus que 10 jours avant la date du 29 mai 2025, le compte à rebours est lancé et les candidats sont bien dans le train de leur campagne pour l’élection à la Présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD). C’est un moment important pour l’institution panafricaine, mais surtout une période très attendue pour les économistes africains qui souhaitent de véritables transformations pour l’économie du continent.

En effet, les Assemblées annuelles du Groupe de la BAD se tiendront du 26 au 30 mai prochain à Abidjan, en Côte d’Ivoire. A cette occasion, les actionnaires régionaux et non-régionaux voteront pour l’élection du nouveau président de la Banque Africaine de Développement. Parmi les cinq candidats figure le mauritanien Dr Sidy Ould Tah, président sortant de la Banque Arabe pour le Développement Économique de l’Afrique (BADEA). (Source allAfrica)

Sénégal : Une usine de phosphate bientôt opérationnelle à Matam

Le projet des phosphates de Matam s’inscrit dans une politique industrielle volontariste des nouvelles autorités sénégalaises, articulée autour de la création d’emplois durables et de la valorisation des ressources locales pour répondre aux défis agricoles et économiques.

Le gouvernement sénégalais poursuit sa dynamique de relance industrielle avec le lancement imminent d’une usine de phosphate à Matam, une région à fort potentiel agricole et minier, située au nord-est du pays. L’annonce a été faite par le ministre de l’Industrie, Serigne Guèye Diop, dans un entretien accordé au quotidien Le Soleil, publié ce lundi. (Source apanews)

Îlots disputés: La Cour internationale de justice donne raison à la Guinée équatoriale face au Gabon

La Cour internationale de justice (CIJ) a donné raison ce 19 mai 2025 à la Guinée équatoriale dans un litige qui l'oppose depuis des décennies au Gabon au sujet de trois petites îles situées dans des eaux potentiellement riches en pétrole. Les deux nations voisines d'Afrique centrale se disputent depuis le début des années 1970 Mbanié, une île d'une trentaine d'hectares, et deux îlots plus petits, Cocotiers et Conga.

Ces trois îles se trouvent dans la baie de Corisco, zone riche en pétrole. Plus au nord, on retrouve les champs pétroliers du Nigeria, et au sud les gisements gabonais et congolais. La potentielle présence d’or noir autour de ses îlots est l’enjeu principal du conflit. (Source RFI)

Fin des investigations visant Agathe Habyarimana, sans mise en examen, dans le Génocide des Tutsi au Rwanda

Pour les juges, la veuve de l’ancien président Hutu « apparaît non comme auteure du génocide, mais bien comme victime » de l’attentat terroriste de son mari qui a déclenché les massacres contre la minorité tutsi en 1994.

Les investigations contre Agathe Habyarimana pour son éventuel rôle lors du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 sont closes, sans que la veuve de l’ancien président rwandais n’ait été mise en examen. Les juges ont conclu que les témoignages à charge étaient « contradictoires, incohérents voire mensongers ». (Source Lemonde Afrique)

Tensions Pretoria-Washington : Ramaphosa tente de rétablir le dialogue avec Trump

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est en visite d’État à Washington cette semaine, dans une tentative délicate de réchauffer les relations avec son homologue américain, Donald Trump.

Longtemps marquées par des désaccords idéologiques et des crispations diplomatiques, les relations entre les deux pays ont atteint un point bas ces derniers mois, sur fond de divergences concernant la réforme agraire sud-africaine et la guerre à Gaza.

L’administration Trump, engagée dans un second mandat aux accents nationalistes, a multiplié les signaux de défiance à l’égard de Pretoria. En février, elle a réduit son aide financière au pays. Et, plus récemment, elle a accordé le statut de réfugiés à un groupe de Sud-Africains blancs, estimant qu’ils étaient victimes de discrimination raciale. Des accusations qualifiées d’"infondées" par le gouvernement sud-africain, qui y voit une instrumentalisation politique de la question raciale. (Source Africanews)

Le Togo et ses voisins unis contre la pêche illicite

Le Togo renforce ses dispositifs de lutte contre la pêche illicite, un fléau qui menace les ressources halieutiques, l’économie locale et la sécurité alimentaire des communautés côtières.

En 2025, les autorités ont annoncé un repos biologique strict : du 1er juillet au 31 août pour la pêche industrielle, et du 1er au 31 juillet pour la pêche artisanale, tant en mer que sur le système lagunaire.

L’annonce a été faite lundi à Lomé par le ministre d’État Damehame Yark, en charge des Ressources halieutiques. (Source togonews)

Chute du régime Assad : Le Maroc et la Syrie annoncent la réouverture de leurs ambassades respectives

La nouvelle a été annoncée par Mohammed VI lors de son intervention au sommet de la Ligue arabe, à Bagdad. Les deux ambassades avaient été fermées en juillet 2012, quelques mois après le début de la guerre civile en Syrie.

Après l’Union européenne, la France ou encore l’Allemagne, c’est au tour du Maroc de renouer les liens diplomatiques avec la Syrie, un peu moins de six mois après la chute de Bachar al-Assad et l’arrivée au pouvoir d’Ahmed al-Charaa, désormais président par intérim. Samedi 17 mai, Rabat et Damas ont annoncé qu’elles allaient rouvrir leurs ambassades respectives. (Source Jeune Afrique)

Audience du Président du Faso : Des panafricanistes saluent la réhabilitation du Président Thomas SANKARA

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accordé, ce lundi 19 mai 2025 , une audience à une délégation de panafricanistes présents à Ouagadougou dans le cadre de l’inauguration du Mausolée Thomas-SANKARA et ses douze compagnons.

Ils sont connus pour être de fervents défenseurs du panafricanisme. Venus d’Afrique du Sud, du Ghana, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Tchad, du Niger, du Mali et d’Europe, des Hommes de culture, de sciences et des leaders d’opinion expriment leurs encouragements et leurs remerciements à Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État. (Source Sidwaya)

Ballon d’Or 2025 : Les critères redéfinis pour valoriser le mérite

Paris accueillera la 69ᵉ cérémonie du Ballon d’Or France Football le 22 septembre 2025. Plus qu’un simple rendez-vous de prestige, cette édition marque un véritable tournant dans l’histoire de la récompense individuelle la plus convoitée du football mondial. Fini les considérations liées au passé glorieux, place à l’analyse rigoureuse d’une seule saison, avec des critères redéfinis pour valoriser l’excellence pure.

Le premier critère met en lumière les joueurs capables de changer le cours d’un match à eux seuls. Être régulier ne suffit plus, il faut briller. Buts, passes décisives, influence dans le jeu, leadership : chaque geste compte. (Source fratmat)

Guinée : L’ex-ministre Ahmed Kanté blanchi des accusations d’abus de confiance et de concurrence déloyale

Jugé pour abus de confiance et concurrence déloyale aux côtés de deux co-prévenus Philippe Roger (absent) et Claude Lorcy (décédé) au préjudice de la société African Bauxite Corporation, l’ancien ministre des Mines et de la Géologie, Ahmed Kanté a été déclaré non coupable ce lundi 19 mai 2025, au tribunal de première instance de Kaloum. Le juge l’a renvoyé des fins de la poursuite pour délit non établi à son encontre, a appris Guineematin.com à travers un de ses reporters.

Durant toute sa comparution devant cette juridiction, l’ancien ministre des Mines et de la Géologie a toujours rejeté les accusations formulées contre lui. Il a dénoncé une tentative de déstabilisation de ses activités et de ternir son image (Source La Guinée Profonde)