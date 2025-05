Congo-Kinshasa: Le pays monte au créneau contre la pratique dite du «fractionnement»

interview

La République démocratique du Congo (RDC) a décidé de s'attaquer à la pratique dite du « fractionnement » des marchandises importées qui a de lourdes conséquences sur les rentrées douanières. Alors que le FMI soulignait, la semaine dernière, la « pression considérable sur les finances publiques » exercée par l'escalade du conflit à l'est du pays, les autorités cherchent à optimiser leurs ressources. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, vient de saisir l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour lutter contre ce phénomène.

Quelles sont les pratiques que vous dénoncez ?C'est un phénomène qui est devenu récurrent, et qui viole le principe du commerce international, notamment l'article 5 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Selon cette disposition, le transit est autorisé dans les pays sans qu'aucune altération de la marchandise ne soit faite. Mais malheureusement, ce qui est constaté, c'est que beaucoup de pays, avec certains opérateurs économiques ont réussi à dépoter leurs marchandises dans les pays de transit, au lieu de laisser ces marchandises poursuivre leur course, jusqu'au pays de destination. L'Angola, la Zambie, le Rwanda, l'Ouganda et tous les pays voisins de la RDC s'adonnent à cette pratique.

Le transbordement est une pratique autorisée par l'OMC parce qu'une marchandise peut changer d'unités de transport, jusqu'à sa destination, sans que la marchandise soit fractionnée.

Par contre, le fractionnement consiste en une pratique selon laquelle la marchandise qui est en transit, est dépiécée en petites quantités pour échapper au paiement des frais de douanes dans les pays de destinations. C'est donc cette pratique-là qui est interdite par les règles de l'Organisation mondiale du commerce et que nous avons essayé de dénoncer, en considérant que, désormais, l'OMC devrait nous aider à pouvoir assurer un suivi permanent pour que ces pays ne puissent plus se livrer à ce genre de pratiques.

Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret ?

Le Rwanda, par exemple, a ouvert un grand dépôt qu'on appelle Magerwa - les magasins généraux du Rwanda - où des containers qui viennent de Chine, sont ouverts dans ces magasins, alors que ces containers avaient, pour dernière destination, la République démocratique du Congo.

Au lieu que les containers en direction de la RDC payent les frais de douane à l'entrée de la RDC, les marchandises sont dépiécées dans les pays voisins. Elles entrent en petites quantités et elles ne sont plus soumises au paiement des frais de douane, ce qui nous cause d'énormes pertes au niveau de la douane que l'on a évalué, sur les six ans, à 19 milliards de dollars américains. C'est ce que la RDC a perdu, à la suite de ces fractionnements de marchandises, dans les pays voisins qui nous entourent. Donc, nous avons saisi l'OMC pour qu'il y ait des mesures de rétorsion qui soient faites à l'encontre de tous les pays qui se livrent à ce genre de pratiques.

Qu'attendez-vous de l'OMC ?

C'est d'abord reconnaître que ces pratiques sont régulièrement faites par des pays qui ont pourtant ratifié l'accord sur la facilitation des échanges et que la RDC, le moment venu, puisse recouvrer ses droits parce qu'il y a des pertes énormes. Sinon, la RDC pourra passer à la phase qui est prévue dans l'accord, notamment la hausse des frais de douane, pour récupérer les montants perdus, à la suite de ces pratiques illicites qui sont faites par les pays voisins.