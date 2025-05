Sénégal: Amadou Hott veut faire de la BAD un 'catalyseur central' et une 'institution leader'

Dakar — Le Sénégalais Amadou Hott, candidat à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), promet de positionner l'institution financière comme un catalyseur central, soulignant vouloir la voir jouer un rôle de "leader" dans la création d'emplois, l'énergie, les systèmes alimentaires et de santé, ainsi que dans la résilience climatique.

Cinq candidats ont été officiellement retenus pour succéder au Nigérian Akinwumi Adesina à la tête de la BAD, en perspective de l'élection prévue le 29 mai, à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Il s'agit du Sénégalais Amadou Hott, du Mauritanien Sidi Ould Tah, du Tchadien Mahamat Abass Tolli, de la Sud-africaine Bajabulile Tshabalala et du Zambien Samuel Maimbo.

"Je me présente à la présidence de la Banque car je crois en notre capacité de positionner notre institution comme catalyseur central", a déclaré Amadou Hott sur la page officielle dédiée à sa candidature.

L'ancien ministre sénégalais de l'Econome a indiqué qu'il voulait voir la BAD jouer un rôle de "leader" dans la création d'emplois, l'énergie, les systèmes alimentaires et de santé, ainsi que dans la résilience climatique.

Il souhaite que cela se fasse non seulement en tant que banque multilatérale de développement, mais aussi en tant que plateforme "de confiance" réunissant toutes les parties prenantes, y compris les secteurs public et privé.

Né le 25 octobre 1972, M. Hott a été nommé, en 2012, jeune leader mondial par le Forum économique mondial. Depuis lors, il a eu à occuper des postes lui offrant une carrière diversifiée dans la finance.

Diplômé en mathématiques appliquées, en économie et en marchés financiers, il est le premier directeur général du Fonds souverain d'investissements stratégiques du Sénégal, créé en 2012.

Il a également joué un grand rôle dans le gouvernement de l'ancien Président Macky Sall, dans les banques de développement et d'investissement en Afrique, en Amérique, en Europe et au Moyen-Orient.

Sur sa page officielle, il est écrit qu'Amadou Hott est reconnu pour son "leadership", son "dévouement" et son "expertise" en finance climatique et investissement dans les infrastructures, notamment les énergies.

Il a été ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal de 2019 à 2022. Il a joué un rôle "crucial" en "maintenant" la stabilité économique du pays durant la pandémie de COVID-19 et en "réformant" avec succès le cadre des partenariats public-privé.

Dans ce rôle, il a représenté l'Union africaine lors de forums internationaux majeurs, y compris lors de réunions des ministres en charge du développement et des finances du G7 et du G20.

Ancien premier vice-président du Complexe Énergie, Changement climatique et Croissance verte de la Banque africaine de développement (2016), M. Hott a été nommé, en décembre 2022, envoyé spécial du président de la BAD pour l'Alliance des infrastructures vertes en Afrique.

Il a démissionné de ce poste juste quelques mois avant d'annoncer officiellement, en novembre 2024, sa candidature à la présidence de la BAD.

Dans sa déclaration de démission, Amadou Hott a indiqué qu'il quittait ses fonctions conformément aux règles de la Banque et afin d'éviter tout conflit d'intérêts potentiel.

"Cette décision est motivée par mon intention de briguer la présidence de la Banque africaine de développement, ce qui pourrait créer un conflit avec mon rôle actuel à la Banque", avait déclaré M. Hott.

Une décision prise après plus de 25 ans de carrière et d'expérience en politique économique, finance du développement et banque d'investissement.

"Je souhaite diriger la Banque africaine de développement pour une raison simple : l'opportunité de servir avec abnégation et de faire une différence dans la vie quotidienne de tous les Africains", a-t-il promis.

À cet effet, il veut apporter une "combinaison unique d'expertise" au plus haut niveau, qui s'étend du secteur privé en tant qu'ancien banquier d'investissement, à la gouvernance publique en tant que ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, et également en tant que dirigeant dans le domaine de la finance du développement.

"Cette expérience intersectorielle m'a doté de compétences techniques, d'une capacité analytique approfondie et du leadership nécessaire pour permettre à la Banque de remplir son rôle vital au nom de l'Afrique et de tous ses pays membres", a assuré Amadou Hott.

A 52 ans, le natif de Thiaroye Gare, dans la banlieue dakaroise, n'a pas oublié ses origines et le long chemin parcouru.

"Ma passion et mon engagement pour le développement sont profondément ancrés dans mon histoire et ma modeste origine sociale. Je connais de première main le poids de la pauvreté et les opportunités qui peuvent être offertes aux plus défavorisés", a-t-il témoigné.

Il a révélé avoir "bénéficié de l'altruisme" de plusieurs personnes tout au long de son parcours, avouant que son "engagement de toute une vie" envers la prospérité de l'Afrique découle d'expériences vécues.

"Pour réaliser cette vision, je travaillerai sans relâche et en collaboration avec le Conseil d'administration, le comité de direction, le personnel, les actionnaires et toutes les parties prenantes afin de transformer le Groupe de la Banque africaine de développement en institution de développement la plus axée sur l'impact, la plus innovante sur le plan financier, la plus inclusive et la mieux gouvernée, en mettant principalement l'accent sur les priorités africaines", a affirmé M. Hott.