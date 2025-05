Dakar — L 'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) a pu collecter, de 2023 jusqu'au premier semestre de 2024, une contribution de 616 milliards de FCFA dont 571 milliards versés directement dans les caisses de l'Etat, a déclaré, lundi, son président, Thialy Faye.

"Pour 2023, nous avons pu regrouper une contribution globale de 380 milliards dont 346 directement versés au budget de l'Etat, mais également pour le premier semestre de 2024, nous avons pu obtenir 236 milliards dont 225 versés au budget de l'Etat", a-t-il souligné.

Thialy Faye intervenait lors de la cérémonie d'ouverture d'un atelier de présentation des conclusions du rapport ITIE 2023 et des activités du premier semestre 2024.

Le président de l'ITIE a fait savoir que la contribution du secteur extractif "augmente l'offre et la mesure d'année en année grâce aux efforts conjugués entre l'Etat du Sénégal, les entreprises mais également la société civile".

Il a assuré que le comité ITIE ne ménage aucun effort pour relever les nombreux challenges du secteur extractif, en perspective surtout de la validation du dossier du Sénégal, qui devrait intervenir à partir de juillet 2025.

Thialy Faye a exprimé la volonté de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives de mener un plaidoyer auprès de l'Etat pour la redistribution de ces ressources aux collectivités territoriales.

Deux arrêtés de 2021 et 2022 ont fait état de contributions de respectivement 7 et 8 milliards non encore versées, a-t-il relevé, sollicitant le soutien des députés un plaidoyer auprès du ministre des Finances et du Budget pour que lesdites contributions soient décaissées.

Le président de la Commission de l'Énergie et des Ressources minérales de l'Assemblée nationale, Babacar Ndiaye, a engagé ses collègues à se battre pour "un plaidoyer fort" auprès des autorités compétentes.

Il estime que l'Etat doit mettre en place les mécanismes nécessaires pour permettre qu'une entreprise minière installée dans une localité puisse avoir un impact positif au niveau des collectivités à travers les fonds de péréquation, le contenu local, la Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), le FADL, Fonds d'appui au développement local.

"Si tous ces mécanismes sont bien appliqués, les collectivités territoriales trouveront leurs comptes dans l'exploitation des ressources minières et permettront de booster l'économie", a-t-il dit.

Pour lui, la redistribution des fonds non versés sera possible. "On ne ménagera aucun effort pour interpeller le gouvernement".

Le président de la coalition "Publiez ce que vous payez", Papa Fara Diallo, s'est réjoui de cette session de travail avec les députés.

"L'objectif de cet atelier, c'est véritablement de partager avec les parlementaires les données du rapport ITIE 2023 et du premier semestre 2024", a-t-il dit.

Selon lui, ces données "fiables et exhaustives" du secteur extractif pourront permettre aux députés de pouvoir documenter leurs questions écrites et leurs questions orales, "pour pouvoir interpeller le gouvernement sur les problématiques saillantes de l'actualité touchant le secteur extractif".

"Ce qui est recherché, in fine, c'est d'avoir un parlement outillé, qui a accès aux bonnes informations du secteur pour pouvoir mieux jouer son rôle d'interpellation du gouvernement et veiller à la transparence et à la redevabilité", a détaillé M. Diallo.